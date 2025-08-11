Biguá no dio chances y se quedó con la Liga Regional de Básquet

Con Experiencia en cancha y un alto nivel de jerarquía, el Biguá sacó chapa en la segunda final de la Liga Regional de Básquet, y en EL Nido superó a Centro Español de Plottier por 79-59, y quedándose con el título que le daría un lugar a la Liga Nacional de básquet.

Luego del sólido triunfo en EL Templo el pasado viernes 57-75, quedó todo dado para que en El Nido se termine la gran final ante un Centro Español, que siempre corrió de atrás ante las Bigualas. El primer cuarto fue categórico: 29-4 para las dueñas de casa, quienes dominaron las acciones y se fueron al descanso 43- 22.

En la segunda mitad, las dirigidas por Sepúlveda buscaron achicar diferencias, pero la brecha no bajó de los 17 puntos, y el manejo de los tiempos por parte del equipo de Rubén Jaime. 19-21 el tercer parcial y 17-16 el tercero, para cerrar una noche sólida 79-59.

María Jourdheuil con 21 puntos la gran destacada de la final, tomando además 14 puntos y metiendo triples claves en el inicio del partido. Valeria Fernández la siguió con 17 y Lorena Campos con 12. En la visita, Natassja Kolff aportó 14, Valentina Numa 13.

Biguá ganó 10 de los 12 partidos que disputó, cerró con un promedio de 76.8 puntos a favor y 49.6 en contra. Quedo como 1 de la fase de grupos que tuvo a otros equipos candidatos como Perfora y Pacífico, y en semifinales dejó en el camino por amplio margen a Independiente.

Ahora se viene la confirmación por parte de la ADC para disputar la competencia Nacional, que iniciará a Octubre, y que podría tener dos equipos de la provincia.