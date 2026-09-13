En los últimos días se confirmó que la nueva temporada de la Liga Nacional Femenina de básquet que contará con 20 equipos distribuidos en tres zonas. En esta competencia participarán los dos equipos de la capital neuquina, Independiente y El Biguá, que representarán al alto valle de Río Negro y Neuquén, las chicas del Rojo mantuvieron la categoría la temporada pasada y las de la ribera consiguieron revalidar su lugar en la competencia.

El calendario estará compuesto por el Torneo Apertura y la Liga Nacional Femenina, con diferentes instancias de clasificación hasta llegar a la definición de cada competencia.

La competencia ya tiene definida la estructura de competencia para la temporada 2026/27. El certamen reunirá a 20 clubes de distintos puntos del país, distribuidos en tres zonas, y contará con dos torneos oficiales a lo largo de la temporada.

La conformación inicial contemplaba 21 participantes, pero tras la baja de Gorriones, informada en la reunión realizada a comienzos de semana, la Zona A estará integrada por seis equipos, mientras que las otras dos zonas contarán con siete participantes.

Así quedaron conformadas las zonas. La distribución de los equipos para la temporada 2026/27 quedó establecida de la siguiente manera. Zona A, Instituto, Rocamora, Española, San José, Hindú y Chañares. Zona B, Obras, Unión Florida, Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas San Nicolás y Zona C, Quilmes y Peñarol de Mar del Plata, 9 de Julio de Bahía Blanca, El Biguá e Independiente de Neuquén, Boca Juniors y Vélez Sarsfield por la Capital Federal.

La competencia estará dividida en dos grandes etapas: el Torneo Apertura, que tendrá su definición mediante cuadrangulares, y posteriormente la Liga Nacional Femenina, que desembocará en los Playoffs por el título.

Torneo Apertura

En la primera competencia de la temporada, los equipos disputarán una fase regular todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, dentro de cada una de sus respectivas zonas.

A partir de la modificación en la cantidad de participantes, los integrantes de la Zona A disputarán diez encuentros en esta instancia, mientras que los equipos de las Zonas B y C jugarán doce partidos.

Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a la siguiente instancia, por lo que serán doce los clasificados a los cuadrangulares semifinales. Además, los clubes que finalicen en el primer puesto de cada grupo tendrán la ventaja de organizar cada una de las tres sedes.

Los cuadrangulares estarán conformados mediante cruces entre las diferentes zonas. Cada sede reunirá a cuatro equipos y, una vez disputados, avanzarán a la instancia decisiva los tres ganadores y el mejor segundo entre todas las sedes. De esta manera quedarán definidos los cuatro protagonistas del Cuadrangular Final del Torneo Apertura.

La Liga Femenina 2026/27 tiene zonas y formato definido

Liga Nacional Femenina

La segunda competencia de la temporada volverá a comenzar con una fase regular bajo el sistema de todos contra todos, en partidos de ida y vuelta dentro de cada una de las zonas.

Una vez finalizada esa instancia, 16 equipos avanzarán a los Playoffs. Clasificarán los cinco mejores de cada zona y se sumará el mejor sexto de acuerdo con su récord en la fase regular.

Los 16 clasificados serán posteriormente ordenados del 1° al 16° en función de sus respectivos récords, independientemente de la zona de procedencia, para conformar el cuadro de eliminación directa.

Los octavos de final enfrentarán al 1° con el 16°, 2° con el 15°, 3° con el 14°, 4° con el 13°, 5° con el 12°, 6° con el 11°, 7° con el 10° y 8° con el 9°. Desde allí, la competencia continuará con cuartos de final, semifinales y la Gran Final que determinará al campeón de la Liga Femenina 2026/27.

De esta manera, quedó establecida la estructura deportiva de una nueva temporada de La Liga Femenina, con representación de diferentes regiones del país y dos competencias que marcarán el camino a lo largo de la 2026/27.

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