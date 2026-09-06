Independiente dejó Avellaneda y le ganó 1 a 0 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, la casa de Central Córdoba por uno de los partidos correspondientes a la 8ª fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2026.

El Rojo es una incógnita en cada presentación y la primera victoria en la era de Jadson Vera como entrenador lo reacomoda en las tablas, la del actual certamen para llegar los playoffs y en la Anual que conduce a las copas internacionales del 2027.

La mitad de la cancha fue apenas un terreno de transición para ambos equipos y los primeros minutos del partido entregaron emociones en los dos arcos para lo que fue un entretenido primer tiempo en el Norte argentino.

A los 6, Independiente llegó al gol, pero fue anulado correctamente por clara posición adelantada de Felipe Tempone ante el paso de Matías Abaldo que recibió por la izquierda del ataque.

El Rojo logra hacer pie y corta el ritmo que buscó imprimirle el Ferroviario a cada avance. La visita sufre ante cada pérdida en campo rival y Central Córdoba sabe que el juego directo le hace mucho daño a la formación que dirige Jadson Viera.

A los 12 del complemento, luego de una buena jugada de Mateo Pérez Curci, el lateral derecho Leonardo Godoy recibió la pelota dentro del área y el jugador más insultado por el hincha Rojo en el último partido ante Gimnasia de Mendoza logró superar al arquero Alan Aguerre para tomarse una pequeña revancha personal.

Síntesis

Central Córdoba 0: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marcos Iacobelli; Diego Barrera, Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Independiente 1: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Matías Abaldo; Felipe Tempone. DT: Jadson Viera.

Gol: ST 12' Godoy (I).

Cambios: ST 21’ Leonardo Sequeira por Naya (CC), 26’ Josías Palais por Abaldo (I) y David Martínez por Meza (I), 29’ Alan Laprida por Barrera (CC), Horacio Tijanovich por Moyano (CC)., 41’ Jonathan De Irastorza por Godoy (I) y Franco Calderón por Montiel (I), 45+1' Luciano Cabral por Pérez Curci (I).

Árbitro: Claudio Gareno.

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

La previa

El Rojo que ha cambiado mucho desde el arranque del campeonato a la fecha, persigue la primera victoria bajo la conducción de Jadson Viera y sin nombres importantes como Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Kevin Lomónaco, todos vendidos por la saliente dirigencia.

Maximiliano Meza titular en la formación de Independiente para visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Crisis deportiva e institucional para un visitante que necesita sumar para no despedirse temprano de cualquier objetivo posible, considerando que la Liga Profesional ha sido lo único que le quedó por jugar hasta diciembre, cuando se producirá su renovación de autoridades.

Enfrente, un conjunto Ferroviario que ha mejorado desde el arribo de Sebastián Domínguez a la dirección técnica, pero que sigue peleando por la parte baja de la tabla de posiciones.

Cristian Gareano será el juez principal de un partido anunciado para las 17 y que no deja espacio para las especulaciones por parte de ninguno de los protagonistas.