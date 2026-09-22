Una de las curiosidades de la fecha ocurrió anoche en la victoria de Independiente Rivadavia por 1-0 en su visita a Barracas Central: sobre el final del partido y luego de la falta de un rival, un jugador de la Lepra le rompió accidentalmente las muletas a Alfredo Berti. Una vez consumada la victoria, el club mendocino le encontró un curioso destino al ya malogrado dispositivo: decidió sortearla entre sus socios y convirtió en un premio muy particular uno de los momentos más insólitos que dejó la décima jornada del Torneo Clausura.

Al entrenador de la Lepra, que sufrió una fractura de peroné hace unos días, se lo llevó puesto Tomás Bottari, su propio futbolista, luego de la falta de Rodrigo Insúa. El volante terminó cayéndose arriba de las muletas de Berti, que se mantuvo de pie pero inmediatamente advirtió que su dispositivo de apoyo ya no servía.

Tras el 1-0 ante Barracas en el estadio Claudio Tapia, la cuenta oficial de Independiente Rivadavia anunció que sorteará entre los hinchas las muletas que se doblaron luego de esa jugada. "Esta noche, contra Barracas, la muleta de Alfredo Berti no aguantó. El equipo sí: ganamos y estamos punteros solos", fue el mensaje del Azul del Parque en sus redes sociales. Para ganárselas, los seguidores del elenco mendocino deberán comentar la publicación argumentando por qué la quieren. El premio está reservado para los socios que tengan la cuota al día.