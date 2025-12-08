EL Torneo provincial de Hockey tiene a sus nuevas campeonas. Independiente superó en la final a Alta Barda en los penales, y cerró un año perfecto ganando las cuatro competencias que disputó.

En una dramática final, donde Lourdes Ovalle y Danna Aguilera marcaron para Independiente, y Alexia Adem y Violeta Flores lo empataron para Alta Barda, y la definición llegó a los disparos desde el punto de penal. Ahí, las rojas fueron más efectivas y con un 4-1 favorable, se quedaron con el título.

A lo largo de la temporada, el equipo que dirige Juan Caffa hizo póker de títulos, ganando el Torneo de Verano, el Torneo Regional de clubes Patagónico A, ambos torneos derrotando a Alta Barda. donde además ascendió a la Superliga de Hockey 2026.

la final tuvo un trámite parejo, con chances en ambos arcos

En mitad de año se adjudicó el Torneo integración competencia que reúne a los equipos de Neuquén y Rio Negro, superando a Los Perales por 2-0.

En el resto de las categorías en rama femenina, en Sub 14 la corona también quedó para Independiente quien superó a Alta Barda 2-1. En Sub 16 las verdeamarella se tomaron revancha con una buena victoria por 2-0. En Sub 19 el campeonato quedó para Neuquén Rc, quien ganó por penales ante Alta Barda luego de empatar 3-3.