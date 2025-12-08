¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Independiente tiñó de rojo todo el año del Hockey neuquino

Las rojas se quedaron con el torneo provincial en una dramática final jugada ante Alta Barda, y lograron su cuarto título en el año.

Por Pablo Chagumil
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 14:01
Cuatro títulos en un año para las rojas en el Hockey

EL Torneo provincial de Hockey tiene a sus nuevas campeonas. Independiente superó en la final a Alta Barda en los penales, y cerró un año perfecto ganando las cuatro competencias que disputó.

En una dramática final, donde Lourdes Ovalle y Danna Aguilera marcaron para Independiente, y Alexia Adem y Violeta Flores lo empataron para Alta Barda, y la definición llegó a los disparos desde el punto de penal.  Ahí, las rojas fueron más efectivas y con un 4-1 favorable, se quedaron con el título.

A lo largo de la temporada, el equipo que dirige Juan Caffa hizo póker de títulos, ganando el Torneo de Verano, el Torneo Regional de clubes Patagónico A, ambos torneos derrotando a Alta Barda. donde además ascendió a la Superliga de Hockey 2026.

la final tuvo un trámite parejo, con chances en ambos arcos

En mitad de año se adjudicó el Torneo integración competencia que reúne a los equipos de Neuquén y Rio Negro, superando a Los Perales por 2-0.

En el resto de las categorías en rama femenina, en Sub 14 la corona también quedó para Independiente quien superó a Alta Barda 2-1. En Sub 16 las verdeamarella se tomaron revancha con una buena victoria por 2-0. En Sub 19 el campeonato quedó para Neuquén Rc, quien ganó por penales ante Alta Barda luego de empatar 3-3.  

