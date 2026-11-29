En un partido emotivo y de acciones cambiantes en el Estadio José Amalfitani emplazado en el porteño barrio de Liniers en la Capital Federal, Independiente se impuso por penales a Vélez Sarsfield tras igualar 1 a 1 luego del tiempo reglamentario y el alargue. Los goles llegaron en el tiempo extra, con tantos marcados por intermedio de Sebastián Valdéz para el Rojo y el paraguayo Ronaldo Martínez en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

En una tanda marcada por varios remates fallados en Vélez (erraron el juvenil debutante Tomás Nosei, Thiago Silvero y Lisandro Magallán), el conjunto de Avellaneda se sobrepuso a los fallos de Sebastián Valdez y Santiago Montiel en Independiente, ambos atajados por el golero Tomás Marchiori y fue más efectivo para terminar sellando la clasificación por 3 a 1 desde los remates desde los doce pasos. Con este triunfo, Independiente se instaló entre los cuatro mejores del certamen y aguarda en semifinales por el ganador del cruce entre River e Instituto.

Una de las más claras del Rojo en el primer tiempo

Los primeros 45 minutos fueron muy intensos, especialmente por las situaciones que tuvo Independiente para abrir el marcador y que ponen a Tomás Marchiori como la clara figura parcial del encuentro, más allá de las dos intervenciones finales de Mele.

El equipo de los mellizos Barros Schelotto también pudo ponerse en ventaja

Las primeras acciones del segundo tiempo los tomó a sendos equipos acomodándose, lo que permite espacios en medio de un desorden que invita a los primeros acercamientos. Aunque, con los segundos, vuelven a acomodarse.

Facundo Tello da la orden para que se ponga en juego la segunda mitad. 17 segundos pasaron para que el Rojo, mediante un esfuerzo de Tempone, tenga la primera situación del complemento.

Mele deja corto un saque de meta y el equipo de Barros Schelotto, mediante Ronaldo Martínez y Valdez, arma una pared que define el paraguayo, pero desviado.

Montiel mantiene su peligrosidad y atrevimiento. Esta vez, se encargó de rematar un tiro libre en tres cuartos de campo rival que se desvió en la barrera y sorprendió a Marchiori, que quedó mirando cómo el balón impactó en el poste superior.

Después de minutos en los que se impusieron algunas acciones apuradas que llevaron a errores, un tiro de esquina fue aprovechado por Maximiliano Meza para jugarlo corto y, luego, sacar un centro que cayó frente al lateral Nahuel Banegas, que definió algo incómodo en el área chica y, en efecto, lanzó el remate muy por encima.

"¡Movete, Vélez, movete, movete y dejá de joder!", gritan las tribunas del José Amalfitani, buscando despertar el espíritu de un equipo que, hasta el momento, sigue sintiéndose inferior a Independiente.

Tres cambios en simultáneo. Jadson Viera reemplaza a Tempone y Banegas para apostar a los ingresos de Nahuel Junco y Facundo Zabala, respectivamente. Mientras tanto, los Mellizos ordenan el ingreso Dilan Godoy en lugar del chileno Valdés.

El resultado no se modificó en ese lapso, en Liniers habrá tiempo suplementario de 30 minutos más para conocer al primer semifinalista del Clausura.

En el comienzo del alargue del adicionado, el zaguero Sebastián Váldez, marcó su primer gol en primera división, e Independiente se puso en ventaja por 1 a 0, jugando quizás uno de los mejores partidos de la era Jadson Viera.

Vélez se jugó todo por el todo. La dupla técnica mandó a la cancha a Thiago Aguirre, Jano Gordon y Luca Feler en reemplazo de Lanzini, Baeza y García respectivamente.

El Rojo mantuvo su trabajo ofensivo, con Montiel como estandarte, y pisa el área pese a destrabar el resultado. Vélez no encuentró otro camino que los centros para apenas molestar a la defensa de Independiente.

Con mucha desesperación y empuje más que claridad en el juego, Vélez consiguió la igualdad en una de las últimas de la primera mitad del suplementario. Un centro de Elías Gómez fue perfecto para el cabezazo del goleador -marcó 11 goles en doce partidos desde su llegada a la entidad porteña- Ronaldo Martínez. 1 a 1 y a jugar los últimos 15 minutos de juego.

Independiente es el primer semifinalista del Clausura. Con este triunfo, se instaló entre los cuatro mejores del certamen y aguarda en semifinales por el ganador del cruce entre River Plate e Instituto.

Resumen del partido, los goles y la definición por penales

La Previa

En el Estadio José Amalfitani emplazado en el porteño barrio de Liniers en la capital Federal, Vélez Sarsfield recibirá a Independiente de Avellaneda este sábado, desde las 20, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Rojo viene de eliminar a Argentinos Juniors en La Paternal tras ganar 2 a 1; mientras que el Fortín avanzó tras superar por penales a Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura 2026.

El cotejo será transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, pegado a la final de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y los brasileños de Palmeiras de Brasil por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.

Independiente viene de dar el golpe tras superar 2 a 1 a Argentinos Juniors en La Paternal, por los octavos de final del campeonato. Maximiliano Meza fue la gran figura del Rojo, y convirtió los dos tantos que llevaron a su equipo a la siguiente ronda. "Estamos ilusionados. Está muy parejo todo. Hay que pensar en el partido que viene y que la ilusión vaya en función de lo que pasó con Argentinos y lo que pase con Vélez", declaró el entrenador del equipo, Jadson Viera.

Los concentrados de Independiente

Por su parte, Vélez Sarsfield eliminó por penales a Belgrano de Córdoba, equipo campeón del Torneo Apertura 2026. Tras la igualdad 1 a 1 en los 90 minutos y el 2 a 2 agónico en el alargue, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sellaron la clasificación a los cuartos de final. El arquero mendocino Tomás Marchiori fue el héroe del Fortín y atajó tres de los cuatro penales del Pirata.

El plantel de Vélez que afrontará este sábado su cruce con Independiente

Probables Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

TV: TNT Sports

Hora de Inicio: 20.00

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio