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Conferencia Sur

Independiente bajó al puntero de visitante y dejó una vibrante definición en la Liga Federal

En el Malvinas Argentinas, el rojo se llevó un triunfo vital en la pelea por el primer lugar de la Conferencia.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 13:34
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Sinigoj fue la gran figura en el equipo visitante

En juego las instancias finales de la fase regular de la Liga Federal de Básquet. En juego de la fecha quedó en manos de Independiente que en Plaza Huincul superó a Perfora por 76-72, dejando una pelea atractiva por el 1 de la Conferencia Sur.

El verde sigue como líder, pero ahora suma su segunda derrota en la competencia, ambas de local. En un juego atractivo y parejo durante todo el partido, el conjunto capitalino se llevó la victoria, en la previa del clásico de la capital, donde recibe el lunes a Pacífico en La Caldera.

El dominio era de Pérfora, quien supo sacar 9 de diferencias en el tercer cuarto, pero con un parcial demoledor de 13-0, la visita lo dio vuelta con un gran trabajo de Drazen Sinigoj. En el último, apareció Joaquín Marcón para mantener las diferencias y cerrar un triunfo vital.

Plottier se afianza en la cuarta colocación de la conferencia sur

Sinigoj el goleador de la visita con 19 puntos, Joaquín Marcón aportó 18. Julián Ruiz el destaco en el equipo local con 20 puntos, Santiago Candia aportó 13.

Plottier festejó en casa

Por otro lado, club Plottier derrotó a Regina 75-66, y se afianza en la cuarta posición de la Conferencia.  Ángelo Sasso el goleador con 22 puntos, Claris el destacado en la visita con 15.

Posiciones: Pérfora 9-2, Independiente 9-2, Centro Español 9-2, Plottier 6-4, Pacífico 4-7, Roca 3-7, Regina 2-9, Petrolero 1-10.

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