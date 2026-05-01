La Liga Federal de básquet entra en su etapa de definición en la Conferencia Sur. El gran duelo de la fecha estuvo en Plottier, donde Pérfora se quedó con el duelo de líderes sobre Centro Español y manda en soledad.

Cotejo con goleo bajo pero con una definición atrapante. El equipo de Fernando Claris recuperó la caída en la primera fase de local, y en El Templo, se llevó el triunfo y la cima en soledad por 67-65.

En el trámite, la visita tomó el mando en la primera mitad, con un sólido 14-23, y al descanso 28-42. Español reaccionó en el tercero y achocó de gran forma la distancia, con un parcial de 18-6, y al último 46-48. en los últimos 10´ el palo a palo dominó las acciones, hasta que apareció Julián Ruiz, con bandejas y asistencias claves, que dejaron al verde como único líder de la Sur.

Español suma dos derrotas en casa y quedó segundo

Santiago Candia y el Base de Plaza Huincul fueron los goleadores de la visita con 15 puntos. En el local se destacó Emilio Santana con 19 unidades.

La Conferencia sur quedó con Pérfora líder con racha de 9-1, Español segundo con 8-2, mientras que Independiente completa el top 3 con 7 triunfos y 2 derrotas. Luego siguen Plottier 5-4, Pacífico 3-6, Roca 3-6, Regina 2-7, y Petrolero 0-10.