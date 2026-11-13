Independiente de Neuquén le ganó 70 a 59 a El Biguá como visitante, en el Clásico del Sur de la Liga Femenina de Básquet.En un cotejo por caliente, las dirigidas por Gabriel Del Egido, mostraron personalidad para sacar diferencias y manejar en gran parte del cotejo el trámite, y alcanzar la cima de la Conferencia Sur.

Con una Ornella Santelli determinante en el tercer y cuarto periodo, efectiva para el equipo visitante con 17 puntos, el elenco rojo se llevó un triufo clave en la pelea por la zona alta, a la espera de recibir la próxima semana a Vélez y Boca.

El primer cuarto terminó con un parcial de 17 a 11 donde las Rojas tuvieron a Josefina Torruella como protagonista con 6 tantos. El equipo dirigido por Javier Ielmini ajustó las marcas, sabiendo que se podía complicar con el tiro largo de su goleadora, para cerrar el segundo parcial 18 a 16 y llegar al descanso 33 a 29 a favor de las visitantes.

Santelli se destapó en el tercer cuarto y quebró el resultado a favor de las Rojas. Foto: Pablo Chagumil.

Wolf debutó en Bguá con buenos momentos en cancha. Foto: Pablo Chagumil.

Santelli con 17 puntos la goleadora de la visita, Sofía Cabrera la destaca con 25 de valoración y 14 puntos. Torruella aportó 11. En las locales el gran debut de Wolf con 18 no alcanzó. Florencia Ortiz aportó 12, mientras que Taño convirtió 8.







En la próxima fecha, El Biguá viajará a Bahía Blanca para jugar con Unión Bahía el sábado 14 de noviembre, mientras que Independiente lo hará de local con Vélez Sarsfield el sábado 21.