Independiente extendió de buen momento en la Liga Nacional de Básquet femenina. El conjunto de Gabriel Del Egido superó 63-58 a Peñarol de Mar del Plata en La Caldera, y se mantiene como uno de los equipos de punta en la Conferencia Sur.

Luego del gran triunfo en La Bombonerita ante Boca, las rojas debían confirmarlo de local ante el conjunto marplatense que, llegada de dar el golpe ante Biguá, día anterior, siendo su primera victoria en la competencia.

Independiente comenzó mejor y rápidamente impuso condiciones. Con Valentina Numa y Josefina Torruella como protagonistas, dominó las acciones y cerró el primer cuarto con una clara ventaja de 20-9. En el segundo período, Peñarol encontró respuestas de la mano de Débora Coli, mientras el equipo de Gabriel Del Égido comenzó a rotar el plantel. Sofía Cabrera, con 12 puntos, fue determinante para que las locales se fueran al descanso arriba 36-24.







La visita salió decidida a cambiar la historia después del entretiempo y protagonizó una gran reacción. Con Coli como referencia ofensiva y los aportes de Regina Carosio y Celeste Selent, Peñarol achicó la diferencia hasta ponerse a tres puntos, obligando al entrenador local a solicitar minuto cuando restaban cuatro minutos para el cierre del tercer cuarto.