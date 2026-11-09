A una fecha de la finalización de la fase regular de la Conferencia Sur del Torneo Prefederal 2026 de basquetbol, Pérfora de Plaza Huincul se aseguró el número uno en la tabla de posciones de cara a los play off y de esta manera definirá de local todas las fases que le toque participar. El Verde se hizo fuerte ante Atlético Regina, como visitante, lo venció por un claro 98 a 74 en cotejo que tuvo por escenario La Calderita de avenida Rivadavia en La Perla del Valle.

Los otros resultados registrados del domingo por la noche fueron, Deportivo Roca cayó en su visita al Histórico ante Club Plottier por 80 a 72), pero El Naranja ta tiene asegurado el segundo lugar en la tabla de posiciones. Gran fin de semana para Centro Español de Plottier, los dirigidos por Mauricio Santángelo que ganaron sus dos compromisos superó a Pacífico por 74 a 66, mientras que en La Cueva en Plaza Huincul, Petrolero Argentino se impuso a Independiente 59 a 56 en uno de los cotejos trascendentales en el fondo de las posiciones.

En Villa Regina, de la mano de Nahuel Vicentín que marcó 24 puntos, bien acompañado por Julián "Tuti" Ruiz con 18 tantos y 11 asistencias, Pérfora se llevó una gran victoria de La Calderita. Dominó de principio a fin, con estos parciales: 18-19, 35-43 y 54-70. Sebastián Godoy Vega y Lucas Mohnen, con 13 y 12, completaron un cuarteto ideal en el equipo conducido por Fernando Claris. En el local Elías Iñíguez (16), Marcos Revello (13) y Martín Chervo (12) alcanzaron el doble dígito, pero no fue suficiente.

En El Histórico, Club Plottier dominó a Deportivo Roca de principio a fin, en un partido que empezó con mucho goleo, pero después decayó. Los cuartos: 30-25, 45-36 y 67-59. El último terminó igualado en 13 y dejó al Naranja sin la chance de recuperarse (venía de caer ante Centro Español). Leandro Tapia con 19 puntos, Joaquín Morandini 18 unidades y 12 rebotes y Angelo Sasso con 15 puntos fueron las figuras del dueño de casa; mientras que Martín Pamich 23 puntos y Benjamín López con 13 sobresalieron en el equipo que orienta Sebastián García.

También en Plottier, pero en El Templo, desde el perímetro Emilio Santana con 23 puntos y el aporte del bahiense ex Villa Mitre y Huracán de Trelew, Franco Pennacchiotti 18 puntos y 14 rebotes son los jugadores más determinantes de Centro Español para llevarse la victoria ante Pacífico por 74 a 66, con parciales de 30-21, 47-31 y 60-44. Exequiel Sánchez y Alex Soria, con 14 cada uno, y Francisco González, con 9 rebotes, fueron los mejores en el Decano.

Finalmente, en uno de los partidos atrayentes de la fecha, por la magra campaña de ambos que pelean por no ser el último de la primera fase, en La Cueva en Plaza Huincul, Petrolero superó a Independiente por un apretado 59 a 56, con parciales de 16-11, 30-28, 43-33. El Rojo pagó muy caros esos escasos 5 puntos (contra 13 del local) en el tercer cuarto y se quedó sin nada. Nataniel Rodríguez resultó el mejor de la cancha, con 12 puntos y 14 rebotes, seguido de Marco Roumec y Bautista Schwindt, con 11 unidades cada uno. La visita dependió demasiado de su perímetro, porque los máximos anotadores fueron David Oviedo (17) y Enzo Nieva (15 y 9 rebotes).

A una fecha del final así quedaron las posiciones: Pérfora 27 puntos (12 ganados y 3 perdidos), Deportivo Roca 25 (10-5), Centro Español 23 (8-7), Pacifico 22 (7-8), Atlético Regina, Club Plottier y Petrolero Argentino 21 (6-9) e Independiente 20 (5-10).

La última fecha, la cuarta de los clásicos, será el miércoles 11, con los cotejos, Independiente-Pacífico, Club Plottier- Centro Español, Atlético Regina-Deportivo Roca y Pérfora-Petrolero Argentino.