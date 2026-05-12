EL clásico de la capital quedó en manos de Independiente. En La Caldera dominó de principio a fin el cotejo ante Pacífico y festejo ante su gente por 79-66, quedando momentáneamente como único lider de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet.

En tres días, Independiente tumbó al líder Perfora en Plaza Huincul, y posteriormente ganó el clásico de local. El elenco que comanda Andrés García es el nuevo líder en el inicio de una semana que tendrá otros tres clásicos.

Independiente es el único lider de la Conferencia Sur - Foto Pablo Chagumil

Ante un gran marco de público, las diferencias se marcaron desde el inicio: en el primer cuarto se puso 28-16, y al descanso se fue arriba 49-37. En el tercero bajó no bajó la intensidad, supo estar arriba por más de 20 puntos (71-51) y cerró sin sobresaltos el último cuarto, para un sólido triunfo.

Otra gran actuación de Drazen Sinigoj, autor de 21 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Joaquín Marcon aportó 18, mientras que David Oviedo convirtió 15. David Veliz con 16 el destacado en la visita.

Pacífico volvió a perder y quedó en la quinta colocación - Foto Pablo Chagumil

La semana de la Conferencia Sur continúa hoy con el duelo entre Atlético Regina recibiendo al Deportivo Roca. El jueves Petrolero Argentino jugará el gran duelo de Plaza Huincul ante Perfora, mientras que la semana se cierra el viernes con el choque entre Centro Español recibiendo al Club Plottier, en el clásico de la ciudad.