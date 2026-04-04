Independiente se adueñó del clásico de Avellaneda al imponerse 1-0 sobre Racing en el Libertadores de América, en un partido cerrado, tenso y con momentos determinantes que terminaron inclinando la balanza en favor del equipo de Gustavo Quinteros.

La historia tuvo un punto de quiebre en el primer tiempo. En una jugada polémica, el árbitro fue convocado por el VAR para revisar una mano dentro del área y sancionó penal para la Academia. Adrián “Maravilla” Martínez se hizo cargo de la ejecución, pero falló de manera increíble: intentó picarla y la pelota se fue por encima del travesaño, desperdiciando la chance más clara del encuentro.

A partir de allí, el trámite se mantuvo parejo, con mucha fricción, pocas situaciones y un clima típico de clásico, donde cada pelota se disputó como la última. Independiente, sin sobrarle nada, se mantuvo en partido y esperó su momento.

Ese momento llegó en el tramo final. A los 38 minutos del segundo tiempo, Gabriel Ávalos apareció en el área para romper el cero y desatar el festejo en Avellaneda. El delantero, referente de área, aprovechó su oportunidad y marcó el único gol de la tarde en un contexto de máxima tensión.

En los minutos finales, Racing fue en busca del empate con más empuje que claridad, pero el Rojo se sostuvo con orden y firmeza para cerrar una victoria de enorme valor, tanto desde lo anímico como en la tabla.

Así, Independiente se quedó con un clásico caliente y muy disputado, donde supo capitalizar su momento y castigó la oportunidad desperdiciada por su rival. Un triunfo que pesa y que se festeja fuerte en Avellaneda.