Por la 7ma fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente recibe a Gimnasia de Mendoza desde las 19.15hs en el Estadio Libertadores de América- Enrique Bochini.

Ahora con Jadson Viera como DT, el rojo busca volver al triunfo de local luego de igualar sin goles la pasada fecha ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En el Grupo A suma 10 puntos, ubicándose en el puesto 5 y en zona de clasificación.

El elenco de Avellaneda está noveno en la anual con 34 puntos, y en puesto de Copa Sudamericana, por lo que será clave sumar de a tres, y afianzar el nuevo proceso con el DT brasilero.

Por su parte el elenco mendocino, se reacomodó con la llegada de Darío Franco como DT a fines de marzo, encaminó triunfos que lo mantiene lejos de la zona de descenso, quedando en la colocación 15 de la general. En el actual clausura, está tercero con 12 puntos, y con el triunfo podría llegar a la cima del Grupo A.

Viera va por su primer trinfo en el campeonato

Probables Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maximiliano Gutérrez, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Datos del partido:

Hora: 19.15

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini