En un duelo que confirmará al segundo semifinalista de la competencia, Independiente Rivadavia enfrenta este miércoles desde las 19 a Atlético Tucumán por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 en un partido que se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes. La Lepra, vigente campeón, buscará meterse nuevamente entre los cuatro mejores ante el Decano, que se ilusiona con acercarse a la final, como ya supo hacer en 2017. El encuentro es transmisión de TyC Sports.

Independiente Rivadavia llega después de una victoria muy importante ante Aldosivi que lo devolvió a la cima de la tabla anual de la Liga Profesional. En cuanto a su rendimiento en la Copa Argentina, el conjunto dirigido por Alfredo Berti había dejado en el camino justamente al Tiburón pero 2-0 y en el Florencio Sola de Banfield, mientras que previamente eliminó a Estudiantes de Caseros y Tigre. De cara al duelo, el DT maneja dos posibles cambios: Sheyko Studer retornó de su lesión y volverá al once dejando en el banco a uno de Iván Villalba o Leonard Costa, en tanto que Leonel Bucca reemplazaría a Juan Manuel Elordi.

Berti, en busca de un segundo título con la Lepra mendocina. (Foto: Clarín)

Atlético Tucumán, por su parte, llega después de una derrota con polémica ante River que tuvo una explosiva conferencia de prensa de Julio César Falcioni, sin embargo en Copa Argentina su último encuentro fue el mejor de su semestre: eliminó a Independiente en los octavos de final con un 4-0 categórico en Rosario y ahora buscará prolongar su recorrido en la competencia. El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor de Estudiantes de La Plata-Platense.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori o Matías Fernández, Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

TV: TyC Sports.

Estadio: Eduardo Gallardón, Lomas de Zamora.

Árbitro: Jorge Baliño.