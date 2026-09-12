Nada que discutir respecto a la expulsión de Franco Nicola en Atlético Tucumán cuando apenas iban 12 minutos del partido ante River por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2026 que se juega en el Norte argentino, pero todo para reprocharle al juez Carlos Gareno en la tibia sanción sobre Bruno Arambarri en el conjunto visitante para jugar el último cuarto de hora.

El talentoso mediocampista del Decano fue a disputar una pelota intrascendente de mitad de cancha contra Lucas Martínez Quarta, quien llegó antes al corte de la pelota bajo la lluvia.

El marcador central nunca pudo imaginar la manera en que el 10 rival se tiraría contra su humanidad, con la pierna derecha totalmente elevada y a punto de impactar contra su cabeza.

Sin dudar, y sin necesitar de la revisión en el VAR, Gareano corrió pocos metros y mostró correctamente la tarjeta de color rojo que no provocó ni protestas del público local.

Sólo Nicola intentó justificar algo que era indefendible y que terminó con el rival tendido en el suelo.

Para colmo, nueve minutos más tarde, River abrió el resultado por intermedio de Tobías Andrada. Todo mal para Atlético que se preparó para vivir una gran fiesta y hasta se vio sorprendido por un verdadero diluvio en la ciudad.

Con uno menos

Pese al desgaste físico de jugar en inferioridad numérica durante tanto tiempo contra un rival gigante, Atlético se mantuvo a tiro en el resultado y se vio perjudicado a 15 del final cuando Mauro Aramabarri no recibió la tarjeta roja por parte del árbitro.

El mediocampista de River fue muy mal desde atrás en la marca de su rival y sólo recibió la amonestación. El VAR, que pudo haber llamado a Gareano, no lo hizo y quien terminó obligado a dejar la cancha fue el técnico local Julio Falcioni ante la protesta por la sanción disciplinaria.