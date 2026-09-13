Julio Falcioni no se guardó nada en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Atlético de Tucumán ante River por 2 a 1 en la 9ª fecha del Torneo Clausura 2026 por la no expulsión de Mauro Arambarri en el último cuarto de hora en el Jardín de la República.

Irónico, pero muy directo, el experimentado DT dijo: “Parece que La Banda de River comenzó a funcionar de vuelta”. Sin ocultar su malestar, el ex Boca, Banfield e Independiente reconoció la correcta roja que vio su jugador Franco Nicola en la primera parte, pero resaltó lo otro.

“Si Atlético molesta, que nos avisen”, disparó. Aún más explícito, Falcioni no sólo responsabilizó al juez principal, Carlos Garenao, sino también al VAR que estuvo a cargo de Silvio Trucco. “Ya nos pasó con (Andrés) Merlos acá, hoy nos vuelve a pasar con el que está arriba y con el que está abajo”, continuó.

El nivel del rival

En un segundo plano, el responsable del Decano no le quitó valor a la jerarquía de River. Aseguró haber enfrentado a un gran rival, pero reiteró: “Me extraña que algunas cosas las miren y otras no”.

Atlético Tucumán hacía cinco partidos que no perdía y la expulsión tempranera del mediocampista uruguayo sin dudas que incidió en el trámite.

“El primer tiempo nos vimos superados, pero en el segundo logramos levantar. Era roja para el jugador de River por la falta contra (Alexis) Canelo”, sentenció.

Carlos Gareno terminó expulsando a Julio Falcioni por la protesta ante la falta de Mauro Aramabarri sobre Alexis Canelo.

Como consecuencia de la protesta que el exarquero realizó dentro de la cancha tras la falta en cuestión, fue él mismo quién terminó siendo expulsado y vio desde afuera el segundo gol de River con el que se selló la victoria del visitante.