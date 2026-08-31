Por la 7ª fecha de la zona A en el el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente perdió 3 a 0 ante Gimnasia de Mendoza en el Estadio Libertadores de América, Enrique Bochini.

El dueño de casa expuso siempre sus intenciones de controlar el balón, pero careció de movilidad en la mitad de la cancha. El Lobo cortó y encontró espacios para contragolpear. En 10 minutos la más peligrosa fue para el visitante con un centro cruzado que pasó por toda el área del Rojo.

La respuesta del equipo conducido por Jadson Viera fue a los 16 con la llegada de Maximiliano Gutiérrez por el segundo palo. El remate de aire del chileno se fue cerca del travesaño.

La apertura del marcador se dio a los 42 minutos, después de un error de Leonardo Godoy en defensa que por evitar un lateral dejó la pelota en juego para que ataque Gimnasia. Módica salió del área y encontró espacio para tocarle la pelota al centro.Esteban Fernández controló al borde del área grande y sacó un remate inatajable para Rodrigo Rey.

Expuesto defensivamente por la urgencia del resultado, nuevamente Godoy perdió la pelota en salida y el mediocampista Lencioni de Gimnasia condujo desde la mitad de cancha y en carrera sacó un potente remate que sacudió nuevamente el arco defendido por Rey a los 8 del complemento.

Si el clima en el estadio ya era insoportable para los jugadores locales, el siguiente golazo de Lencioni a los 15 no hizo más que terminar de enfurecer a los hincha del Rojo. Al unísono, todos los presentes se expresaron en contra del mal momento futbolístico que le costó el puesto a Gustavo Quinteros.

Síntesis:

Independiente 0: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maximiliano Gutiérrez, Felipe Tempone, Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Gimnasia de Mendoza 3: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Tomás O’ Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Goles: PT 42' Fernández (G). ST 8' y 15' Lencioni (G).

Cambios: 14’ Chimy Ávila por Gutiérrez (I) y Matías Abaldo por Palais (I), 17 Brian Aranda por Cingolani (G) y Matías Vargas por Fernández (G), 20’ Ignacio Sabatini por Modica (G), 32’ Juan Fedorco por Godoy (I) y Maximiliano Meza por Millán (I), 34’ Nahuel Barboza por Antonini (G) y Santiago Rodríguez por O’ Connor (G), 42' Ramiro Martino por Zabala (I).

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini. Avellaneda.

La previa

Ahora con Jadson Viera como entrenador, el Rojo busca volver al triunfo de local luego de igualar sin goles la pasada fecha ante Independiente Rivadavia de Mendoza. En el Grupo A suma 10 puntos, ubicándose en el puesto 5 y en zona de clasificación.

El elenco de Avellaneda está noveno en la anual con 34 puntos, en puesto de Copa Sudamericana, por lo que será clave sumar de a tres y afianzar el nuevo proceso con el técnico brasilero.

Por su parte, el elenco mendocino se reacomodó con la llegada de Darío Franco como DT a fines de marzo, encaminó triunfos que lo mantiene lejos de la zona de descenso, quedando en la colocación 15 de la general. En el actual clausura, está tercero con 12 puntos, y con el triunfo podría llegar a la cima del Grupo A.