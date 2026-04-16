Buscando extender su gran presente, Independiente Rivadavia pierde 1-0 en su visita a Fluminense por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. La Lepra mendocina, que arrancó su historia en competencias internacionales con un triunfo ante Bolívar y además comanda la Zona B del Torneo Apertura, se ilusiona con un histórico triunfo en el Maracaná contra el Flu, dirigido por Luis Zubeldía, que se puso rápidamente en ventaja. El partido es televisado por Fox Sports y Disney+.

Arana puso arriba al Flu

A los 10 minutos, un muy buen movimiento de pelota del local derivó en la apertura del marcador. Hércules la abrió hacia la derecha para Jefferson Savarino, que sacó un centro muy bueno para la llegada del lateral Guilherme Arana, que controló y sacó un tremendo remate cruzado de zurda que puso en ventaja al elenco carioca.

Formaciones

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Juan Pablo Freytes, Ignácio, Guilherme Arana; Matheus Martinelli, Hércules; Jefferson Savarino, Paulo Henrique Ganso, Agustín Canobbio; Rodrigo Castillo.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa; Fabrizio Sartori y Álex Arce.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

En un escenario mítico, el conjunto mendocino buscará seguir escribiendo historia en lo que hasta ahora es un semestre casi perfecto para los de Alfredo Berti. Luego del 1-0 ante Bolívar en el Bautista Gargantini que inauguró su trayectoria en el plano internacional, el Azul del Parque apuesta a la misma base del equipo que acumula cinco victorias al hilo en todas las competencias, y solamente cayó en dos oportunidades en lo que va de 2026.