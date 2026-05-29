La Copa Libertadores de América ya tiene su cuadro definido de cara a la gran final. Luego de la fase de grupos, ahora se vienen los octavos de final, donde los elencos argentinos tendrán juegos parejos.

El mejor argentino de la fase regular fue Independiente Rivadavia de Mendoza, que junto al Flamengo, sumaron 16 de los 18 puntos en juego. La Lepra mendocina tendrá ganó el Grupo C, y ahora tendrá rival brasilero, ya que se verá nuevamente con el Fluminense, con quien compartió zona.

Luego de una sufrida clasificación, con gol sobre la hora ante el DIM de local para quedar por el segundo en el A, Estudiantes tendrá en frente a la Universidad Católica, que eliminó recientemente a Boca en La Bombonera, y se quedó con el Gripo D.

Platense hizo historia en su primera Copa Libertadores logrando la clasificación a octavos quedando segundo en el E. El Calama jugará ante rival chileno, ya que jugará en octavos ante Coquimbo Unido, puntero del B por delante del Deportes Tolima.

Central busca de la mano de Di María su primera libertadores

Por su parte Rosario Central, segundo del Grupo H, se enfrentará con Corinthians de Brasil, que ganó el grupo E con 11 puntos

los cruces de octavos iniciarán a medidados de agosto post Copa del mundo. La gran final será el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Uruguay.