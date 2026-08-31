En el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza emplazado en el Parque General San Martín de la capital cuyana, Independiente Rivadavia y Racing Club de Avellaneda igualan 1 a 1, en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Matko Miljevic, con un derechazo rasante desde afuera del área grande, a los 19 minutos de la etapa inicial puso en ventaja a la Academia. En tanto, llegando a los 40 minutos, Gonzalo Ríos, lego de varios rebotes señaló el empate.

En el arranque del partido Mateo Martínez a la salida de un corner le sacó la camiseta a Bucca y cometió un claro y evidente penal. El jugador de Independiente Rivadavia sufrió una clara sujeción dentro del área y, tras la revisión, se sancionó la pena máxima.

El arquero de de la Academia Facundo Cambeses, especialista desde los 12 pasos, le atajó un gran remate al paraguayo Arce y evitó el 1 a 0 de Independiente Rivadavia en el comienzo del cotejo,

Pasando los 19 minutos, el volante Matko Miljevic sacó un derechazo rasante dedde afuera del área grande, para poner en ventaja a los de Avellaneda. Golazo.

La Previa

En el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza emplazado en el Parque General San Martín de la capital cuyana, Independiente Rivadavia ya juega ante el Racing Club de Avellaneda e igualan 0 a 0, en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

Para este compromiso, la Academia recupera a Adrián "Maravilla" Martínez, a quien la AFA le redujo la sanción por un codazo, por lo que reaparece ante la Lepra. En el local está jugando "Maxi" Salas para añadir una pizca de morbo al duelo por el reencuentro del delantero con su exequipo.

Las formaciones

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Leonel Bucca; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce.

Racing Club de Avellaneda: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Luis Espino; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza; Matko Miljevic, Tomás Conechny y Adrián Martínez.