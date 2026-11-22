El puntero Independiente de Neuquén superó a Vélez Sarsfield por 79 a 62 en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura de la temporada 2026/2027 de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet que tuvo por escenario a La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de Neuquén capital y que contó con el arbitraje de Luis Javier Chávez e Ignacio Delgado.

El conjunto neuquino mostró un gran rendimiento colectivo, solidez defensiva y una destacada efectividad desde el perímetro para quedarse con el triunfo sobre el representativo portño. El encuentro comenzó favorable a la visita, que se puso rápidamente 5 a 0 arriba.. Sin embargo, el Rojo reaccionó y, con lanzamientos de larga distancia y conversiones en la zona pintada, logró dar vuelta el marcador. Con Jacqueline Soto como principal referencia ofensiva, Independiente cerró el primer cuarto arriba por 29 a 12.

En el segundo período, las dirigidas por Gabriel Del Egido mantuvieron la intensidad, alternando una buena defensa individual y zonal. La diferencia continuó creciendo y el local se fue al descanso largo con una amplia ventaja de más de treinta puntos de diferencia, 53 a 22 y se fue al descanso con esa ventaja significativa.

Gabriel Del Egido "el padre de la criatura" festeja con sus dirigidas en el banco

En el comienzo del complemento, Independiente volvió a mostrar su efectividad ofensiva, especialmente desde el perímetro, y aunque Vélez logró descontar, el Rojo llegó al último descanso arriba con 21 puntos de ventaja, 63 a 42. En el último cuarto, la visita logró achicar la diferencia, pero el conjunto neuquino controló el desarrollo, nunca pasó sobresaltos y terminó sellando el triunfo por 79 a 62.

La gran figura de la noche fue Jacqueline Soto, quien aportó 21 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias, alcanzando una valoración de 34 y quedándose con el reconocimiento de MVP del partido.

Con el triunfo del sábado a la noche, Las Rojitas alcanzaron un récord de ocho partidos jugados con 7 victorias y una derrota suman 15 puntos con un 87,5% de porcentual.