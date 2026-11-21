En el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de la temporada 2026/2027 de la Conferencia Sur de la Liga Nacional Femenina de básquet, en La Caldera de José Rosa y Perito Moreno de Neuquén capital, el puntero Independiente recibirá a Vélez Sarsfield en partido que se pondrá en marcha a las 20.30 con el arbitraje de Luis Javier Chávez e Ignacio Delgado.

Las Rojas que se han convertido en la gran sorpresa de la competencia, más allá que muchos sostienen que ya es realidad y que no es casualidad lo conseguido.

Independiente de Neuquén y Vélez: duelo clave en la Liga Nacional Femenina de Básquet

El dato significativo es que Josefina Torruella, de Independiente, es la quinta máxima goleadora de la Liga con 14.6 puntos por partido, y la que más triples lleva convertidos en total, con 21. En tanto, Sofía Lombardero, de Vélez, es la jugadora más valiosa de su equipo con 14.3 de media y 13.7 puntos por encuentro.