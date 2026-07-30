Independiente y Newell’s protagonizarán este jueves uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Desde las 21:15, el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini será escenario de un cruce que promete intensidad, ya que ambos llegan con el ánimo en alza luego de haber comenzado el campeonato con una victoria.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tuvo un estreno ideal al imponerse por 2-0 sobre Estudiantes en La Plata. Con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel, el Rojo dejó una imagen sólida y ratificó su intención de volver a ser protagonista en el ámbito local, una deuda pendiente para una institución que lleva 24 años sin levantar un título de Primera División.

Además del triunfo, Independiente sumó una noticia que ilusiona a sus hinchas: el regreso de Maximiliano Meza. El mediocampista volvió al club después de siete años y ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta roja, aportando experiencia y jerarquía a un plantel que apunta alto.

Del otro lado estará Newell’s, que también arrancó el Clausura con el pie derecho. La Lepra venció 1-0 a Talleres en Rosario gracias a un gol de Matías Cóccaro desde el punto penal y llega a Avellaneda con la intención de confirmar su recuperación tras un primer semestre para el olvido.

El equipo de Frank Darío Kudelka tuvo una profunda renovación durante el mercado de pases. Las incorporaciones de Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti buscan darle un salto de calidad a un plantel que viene de finalizar anteúltimo en el Torneo Apertura y de sufrir una temprana eliminación en la Copa Argentina.

Con dos equipos necesitados de sumar confianza y puntos en el inicio del certamen, el choque promete emociones y puede convertirse en una medida importante para conocer el verdadero potencial de ambos candidatos.

Probable formación de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Probable formación de Newell’s:

Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; David Sotelo o Alan Soñora, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora y TV

• Hora: 21:15

• Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

• Torneo: Fecha 2 del Clausura 2026