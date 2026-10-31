ESPN y Bundesliga presentan Der Klassiker en un mundo virtual

La cadena internacional ESPN en conjunto con la Bundesliga, presentará Football Funzone: Der Klassiker, una transmisión alternativa que recreará el partido completo en tiempo real en un entorno virtual de Playmobil. Será ya desde este martes en el clásico de la liga alemana de fútbol que animarán Bayern Múnich y Borussia Dortmund, que se a las 14.20, hora de la argentina.

Las figuras reproducirán los movimientos de los futbolistas y la pelota a partir de datos oficiales de seguimiento y de las acciones del partido. La experiencia seguirá lo que ocurra en la cancha: no será una predicción ni una simulación preanimada, aclararon desde la cadena estadounidense.

"El desarrollo de contenidos de vanguardia junto a las ligas es clave para acercar experiencias innovadoras a los fanáticos y reforzar el posicionamiento de ESPN en Latinoamérica", indicó el medio en un comunicado.

"Siempre buscamos nuevas formas de acercar a los fans al deporte que aman. Llevar Der Klassiker a nuestras audiencias en un formato virtual y caracterizado es parte de nuestra apuesta por innovar, explorar nuevos formatos de entretenimiento deportivo y conectar con las nuevas generaciones. Queremos ofrecer experiencias frescas, diferentes y divertidas, que sorprendan a nuestros seguidores de siempre y, al mismo tiempo, nos permitan atraer a audiencias más jóvenes, acercándolas a la Bundesliga de una manera que conecte con sus intereses y nuevas formas de consumir contenido", afirmó Bruno Zurlo, General Manager, Sports & Networks Latin America de ESPN.

Desde la Bundesliga también resaltaron el enfoque que combina distintos aspectos, para instalarse en el corazón de los simpatizantes y televidentes.

"La presentación virtual de Der Klassiker muestra un nuevo enfoque para desarrollar productos de medios, con una perspectiva más centrada en los aficionados y los socios. El objetivo es unir el entretenimiento, la narración y el fútbol en vivo en una experiencia compartida. Esta transmisión temática combina fútbol, tecnología y nostalgia", dijo Dominik Scholler, vicepresidente sénior de Gestión de Productos e Innovación de Bundesliga Media.

La propuesta sumará distintos ángulos virtuales y elementos de relato visual e interacción, sin quitarle protagonismo al juego. Este piloto de transmisión deportiva alternativa está pensado para acercar el partido a públicos jóvenes y familias.

El partido se transmitirá en vivo por ESPN en Disney+ Plan Premium y en el canal de YouTube de ESPN, con los relatos y comentarios de Antonio Casale y Andrés Marocco.