El Gran Premio de Miami tuvo una postal inesperada para el público argentino con el encuentro entre Lionel Messi y Franco Colapinto. El capitán de la Selección Argentina llegó al circuito junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, y su presencia no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados de la previa.

La atención se concentró especialmente en el nuevo cruce con Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, a quien Lionel Messi ya había conocido durante la semana. Esta vez, el encuentro se dio en pleno clima de Fórmula 1, con cámaras, invitados internacionales y una expectativa enorme alrededor de la carrera.

Las fotos de ambos juntos rápidamente empezaron a circular entre los fanáticos, que celebraron ver reunidas a dos figuras argentinas en un escenario de alcance mundial. Por un lado, el futbolista más importante del país; por el otro, el joven piloto que atraviesa una instancia de fuerte exposición dentro de la categoría.

El paso de Messi por el circuito también incluyó otros momentos destacados. El jugador del Inter Miami visitó el espacio de Mercedes, donde compartió una foto con Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Incluso, se subió al monoplaza del piloto italiano, una imagen que también generó repercusión en redes.

Sin embargo, más allá de ese recorrido, el foco argentino estuvo puesto en su cercanía con Colapinto. El piloto de Alpine llegó a Miami con la ilusión de una carrera importante y con la responsabilidad de representar al país en una grilla que reúne a algunas de las figuras más reconocidas del automovilismo mundial.

El evento, además, convocó a varias celebridades del deporte. Entre los invitados aparecieron Rafael Nadal, Jon Rahm, Shaquille O'Neal y Juan Martín Del Potro, quien también dijo presente en una jornada cargada de nombres fuertes. En ese marco, la presencia familiar de Lionel Messi le sumó otro atractivo a la previa.

Para Franco Colapinto, el encuentro con Lionel Messi llegó en un momento de gran visibilidad, ya que largará octavo con Alpine en el GP de Miami. Entre fotos, saludos y la presencia de Antonela Roccuzzo junto a sus hijos, la jornada dejó una imagen que unió fútbol y Fórmula 1 bajo una misma bandera argentina.