Se corre el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Los focos en la previa se fueron con la gran aparición de Lionel Messi en el Paddock, donde visitó al equipo Mercedes, y estuvo con Franco Colapinto, donde lo visitó con toda la familia.

El astro argentino llegó al autódromo con toda su familia: Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos que estaban vestidos con la indumentaria de Mercedes.

El capitán se dio el lujo de subirse a una monoplaza de mercedes, y cuando se retiraba, se encontró con Franco Colapinto, quien lo había visitado el jueves en el entrenamiento del Inter Miami, y que ahora le dio la bienvenida en su habitad.

el argentino se subió a un Mercedes

Lionel Messi es una fuerte imagen para Miami luego de su llegada, revolucionar el Inter, y llevarlo a su primer título de la MLS. En esta oportunidad le agregó un gran condimento a una previa que también lo tuvo a Rafael Nadal, Juan Martín Del Potro, y Luis Suarez, además de estrellas televisivas estadounidenses.

Desde las 14hs iniciará el GP de Miami, pautado a 54 vueltas y que tendrá a Franco Colapinto partiendo desde el puesto 8, y buscando cerrar un gran fin de semana en la reanudación de la Fórmula 1.