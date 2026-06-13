La fiebre por Franco Colapinto volvió a sentirse con fuerza durante el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. El piloto argentino de Alpine se convirtió en uno de los grandes focos de atención del fin de semana gracias a la enorme cantidad de hinchas que llegaron al circuito español para brindarle su apoyo. Entre banderas celestes y blancas, cánticos y muestras de cariño, el ambiente sorprendió incluso a los pilotos más experimentados de la parrilla.

Durante una actividad realizada en la fan zone, donde participaron corredores de Alpine y Red Bull, el primero en mostrar su asombro fue Max Verstappen. El tricampeón del mundo observó la gran cantidad de insignias argentinas y no ocultó su sorpresa frente al público presente.

Con una sonrisa, el neerlandés lanzó una frase que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos: “No estoy seguro de si estamos en España o Argentina. No lo sé, ¿me puedes decir?”. El comentario despertó risas y aplausos en el lugar, reflejando el impacto que genera la popularidad de Colapinto en cada circuito donde compite.

Lejos de dejar pasar el momento, el piloto de Pilar respondió con humor. “Te aman en Argentina”, le dijo a Verstappen, mientras la multitud redoblaba los cánticos. Poco después, el propio argentino agradeció el apoyo recibido y expresó su sorpresa por la cantidad de seguidores presentes. “Gracias por venir. ¡Está lleno de banderas argentinas! No entiendo nada”, comentó.

La escena confirmó un fenómeno que viene creciendo desde la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría. En cada presentación pública, el joven piloto logra movilizar a miles de argentinos, generando una repercusión que trasciende lo estrictamente deportivo y convirtiéndose en una de las figuras más convocantes del paddock.

Sin embargo, mientras el entusiasmo dominaba fuera de la pista, el panorama deportivo para Alpine estuvo lejos de ser ideal. En las prácticas libres, Colapinto finalizó décimo, decimoquinto y decimocuarto, mientras que su compañero Pierre Gasly cerró las sesiones en posiciones similares. Del otro lado, Max Verstappen mostró un rendimiento más competitivo, aunque Red Bull todavía parece estar detrás de equipos como McLaren, Mercedes y Ferrari.

El divertido momento entre Max y Colapinto

Tras la actividad del viernes, Colapinto fue muy crítico con el desempeño de su monoplaza. “Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada en cuanto al balance y la velocidad”, reconoció. Además, aseguró que el equipo deberá trabajar intensamente para encontrar respuestas antes de la carrera.

El argentino también advirtió sobre los problemas de desgaste de neumáticos y la falta de ritmo en tandas largas. “Estamos a años luz en carrera. Está inmanejable el auto. Fue un viernes muy malo”, sostuvo. Con ese diagnóstico, Franco Colapinto buscará revertir la situación cuando se dispute el Gran Premio de Barcelona, una carrera que promete tener nuevamente a los fanáticos argentinos como protagonistas absolutos en las tribunas.