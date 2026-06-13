En el estadio Bahía de la ciudad estadounidense de San Francisco, Suiza empató de manera increíble su partido ante Qatar 1 a 1 por la primera fecha del Grupo B de la Copa del Mundo de la FIFA, que se disputa también en Canadá y México.

Arranque frenético de las acciones porque ambos equipos salieron dispuestos a atacarse y no hubo un claro dominador en los primeros minutos. La intención de pelota al piso fue una característica de los dos equipos en la calurosa tarde que prometía muchas emociones.

Y fue hasta que el representante europeo comenzó a hacer circular la pelota y plasmar su gran juego por las bandas. Pisando los 13 minutos, una jugada que terminó en penal favorable a Suiza fue sancionada por el juez Said Martínez de Honduras. El VAR chequeó la posición previa del delantero en la jugada y la misma quedó ratificada, aunque con polémica porque la única imagen que se repitió no dio certezas de la línea que habilitaba.

Breel Embolo tomó la pelota y, con una definición cargada de jerarquía, engañó al arquero Meshaal Barsham para poner en ventaja a los dirigidos por Murat Yakin.

La paridad en el resultado no fue lo único que se rompió en el juego. El conjunto europeo marcó claras diferencias contra su rival y marcó territorio de cara a lo que será la pelea por la clasificación a los 32avos de final.

El juego por ambos laterales de Suiza se convirtió en una tarea defensiva casi imposible para su rival que la pasó mal. La mejor noticia del primer tiempo para los dirigidos por Julen Lopetegui fue que sólo lo perdieron por un gol.

Qatar nunca mostró argumentos individuales ni colectivos como para poner en peligro la victoria de los suizos, pero al tener un resultado tan corto, el partido se fue aplacando con el paso de los minutos en el segundo tiempo e ingresó en la peligrosa instancia de un yerro o una jugada en particular que desmorone todo lo construido.

Y así fue como en el cuarto minuto de adición, la estadística castigó con dureza a los de la UEFA que vieron como Boualem Khoukhi sacudía su propia red para el 1 a 1 final que le da a Qatar su primer punto en la historia de los mundiales, ya que en el que lo tuvo como anfitrión perdió en sus tres presentaciones.

Con este resultado, la primera fecha del cuadrangular B de la primera ronda los dejó a todos con 1 punto ya que en la jornada previa había empatado también Canadá ante Bosnia.

Formaciones:

Qatar: Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebishcer; Dan Ndoye, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Árbitro: Said Martínez (HON)

Estadio: Bahía de San Francisco

Los hinchas qataríes esta vez tuvieron que viajar para ver la Copa del Mundio como visitantes.

La previa

Por un lado, el organizador del Mundial 2022 que tras una mala actuación en casa reestructuró y consolidó su proyecto, logrando la clasificación en las eliminatorias asiáticas donde quedó primero del Grupo A.

El seleccionado que dirige el español Julen Lopetegui cuenta con figuras como el delantero del Al Duhail Amoez Ali, máximo goleador de las eliminatorias, y el extremo Akram Afif, de Al Sadd, mayor asistidor, quienes buscarán dejar su huella en su segunda cita mundialista.

Johan Manzambi, la nueva figura suiza.

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Gaber, Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior, Yasuf Adburisag, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Suiza: Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi; Michel Aebischer, Remo Freuler, Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez; Dan Ndoye, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Suiza, por su parte, inicia su 13° participación mundialista. En Eliminatorias de la UEFA se quedó con el 1 de su zona por delante de Suecia de la mano de Murat Yakin. En los últimos dos partidos que disputó sumó una goleada 4-1 ante Jordania y el empate 1-1 con Australia.

Cuenta entre sus filas al delantero del Inter Manuel Akanjim el experimentado Ricardo Rodríguez, y el capitán Granit Xhaka, y la nueva joya: Johan Manzambi, mediocampista de 20 años.