El Gran Premio de España tendrá un condimento especial para Franco Colapinto, no solamente por tratarse de una nueva oportunidad para el piloto argentino en la Fórmula 1, sino también por una particular actividad que compartió en Madrid. Antes del inicio del esperado fin de semana, el corredor de Alpine coincidió con una verdadera leyenda del fútbol mundial: Zinedine Zidane.

La presencia del exfutbolista francés sorprendió en una producción realizada por la escudería, en la que también participó Pierre Gasly. Los tres formaron parte de una acción relacionada con los vehículos de calle de Alpine, en una jornada que rápidamente generó repercusión en las redes sociales del equipo.

La relación entre Zinedine Zidane y Alpine comenzó en 2024, cuando el histórico mediocampista asumió el rol de embajador de la compañía. Desde entonces, el campeón del mundo con Francia en 1998 participa en diferentes iniciativas de la marca, especialmente aquellas vinculadas con la igualdad de oportunidades y la inclusión.

Un encuentro único

El vínculo entre el exjugador del Real Madrid y el automovilismo también tuvo otros capítulos. En 2024, Zidane estuvo involucrado en distintas actividades relacionadas con Alpine, entre ellas las 24 Horas de Le Mans. Ahora, su presencia continuará durante las tres jornadas del GP de España, en un evento que tendrá como gran novedad el estreno de Madring.

Para Franco Colapinto, la llegada a Madrid se produce después de un positivo paso por el Gran Premio de Italia. En Monza, Pierre Gasly finalizó séptimo, mientras que el argentino terminó noveno tras una importante remontada. El resultado fue especialmente valorado porque había caído hasta el fondo del pelotón luego de un despiste cuando se encontraba en una posición favorable.

“Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones”, expresó Colapinto al hacer su balance de la actuación de Alpine en Italia.

El nuevo desafío tendrá además un significado especial para el argentino, ya que Franco Colapinto vivió durante varios años en Madrid antes de mudarse a Mónaco. “Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí”, contó el piloto, que deberá enfrentarse por primera vez al trazado de Madring.

El circuito madrileño contará con 22 curvas y tendrá en la número 12, conocida como “La Monumental”, uno de sus sectores más llamativos, con un peralte de hasta el 24%. “El circuito parece bastante único y vamos a tener que aprender rápidamente para alcanzar el ritmo”, explicó Colapinto. Y agregó: “El peralte de la curva 12 va a ser divertido de manejar de verdad”. Antes de viajar, además, trabajó en el simulador de Alpine en Enstone para llegar con una primera referencia del nuevo escenario.