La relación entre las personas que forman parte de una familia ensamblada no siempre resulta sencilla, especialmente cuando hay una figura tan mediática como Neymar en el centro. Sin embargo, Carol Dantas, madre de su hijo mayor, y Bruna Biancardi, actual pareja del futbolista, protagonizaron una situación que sorprendió por la naturalidad con la que compartieron.

El encuentro ocurrió durante una nueva edición de “Bru na Cozinha”, el programa de cocina que conduce Bruna Biancardi en YouTube. La influencer invitó a Carol Dantas y ambas se pusieron manos a la obra mientras conversaban sobre la relación que fueron construyendo con el paso del tiempo.

Durante la charla, las dos dejaron en claro que el vínculo no nació de manera inmediata. Bruna recordó que en los primeros tiempos percibió cierta distancia por parte de Carol, aunque con los años esa situación cambió por completo. La preocupación de la madre de Davi Lucca estaba relacionada con la llegada de una nueva persona al entorno de su hijo.

La actual pareja de Neymar explicó que podía comprender perfectamente aquella postura. Para Carol, el punto central era generar confianza y conocer a alguien que iba a compartir momentos importantes con su hijo. Con el tiempo, ambas consiguieron dejar atrás las diferencias iniciales y consolidaron una relación basada en el diálogo.

Además, Carol Dantas y Bruna Biancardi coincidieron en que nunca protagonizaron una pelea. Incluso contaron que, cuando aparece algún rumor relacionado con Neymar o con cuestiones familiares, eligen comunicarse directamente entre ellas antes que darle crédito a lo que circula por las redes sociales.

La grabación también tuvo como protagonista al propio Neymar, quien apareció acompañado por los chicos y no tardó en meterse en la cocina. “¿Si pongo este negocio acá así?”, preguntó el delantero mientras intentaba colaborar. “No comiences a causar”, le respondió Bruna entre risas.

Neymar entre la espada y la pared

El momento continuó con la intervención de Carol, quien bromeó sobre el resultado de la preparación: “Parece que va a salir todo mal. Pero queda bien”. Luego llegó el turno de Neymar de probar la comida y su reacción tampoco pasó inadvertida: “Está más o menos, ¿no?”.

En las imágenes también estuvieron Davi Lucca, hijo de Neymar y Carol Dantas, y las pequeñas Mavie y Mel, fruto de la relación del futbolista con Bruna Biancardi. La aparición conjunta de todos volvió todavía más llamativo el contenido.

El video rápidamente generó repercusión en Brasil y en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la particular dinámica entre la expareja y la actual compañera de Neymar. La escena familiar, lejos de cualquier conflicto, mostró una convivencia marcada por el diálogo, el humor y una inesperada complicidad.