Neymar no pudo jugar por una lesión muscular, pero encontró otra manera de convertirse en protagonista. El crack brasileño estuvo presente en el triunfo de Santos por 2-0 ante Atlético Mineiro, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y terminó envuelto en un fuerte cruce con los hinchas visitantes.

Desde el palco del estadio Urbano Caldeira, el delantero siguió las acciones junto a los suyos. Pero su ubicación, justo por encima de la parcialidad del Galo, hizo que el contacto con los simpatizantes fuera permanente. Y los hinchas no dejaron pasar la oportunidad de provocarlo por su ausencia.

Las cargadas apuntaron directamente a su lesión y a las dificultades físicas que le impidieron estar dentro del campo de juego. Neymar, lejos de quedarse callado, respondió una y otra vez desde el palco, hasta que el intercambio de chicanas terminó subiendo de temperatura.

La primera respuesta fuerte llegó cuando le hicieron referencia a que no estaba jugando. “No juega contra equipos chicos”, lanzó el brasileño, en una frase que rápidamente encendió la tribuna.

Pero Neymar fue por más. Ante nuevas provocaciones, redobló la apuesta con una de sus frases más picantes de la noche: “Sin rodillas soy mejor que todo su equipo”.

Y todavía hubo una última provocación. Con Santos ya encaminado al triunfo, el crack brasileño cerró el intercambio con una sentencia que generó otra reacción de los hinchas: “Tienen suerte que no estoy, sino hoy eran cuatro”.

Durante el partido, además, Neymar vivió cada avance del Peixe como si estuviera dentro de la cancha. Festejó las jugadas, lanzó besos hacia la hinchada visitante y se señaló en reiteradas ocasiones el escudo de Santos que llevaba en su buzo.

El resultado terminó acompañando la provocación. Santos ganó 2-0 y sacó una ventaja importante pensando en la revancha, con dos asistencias de Gabriel Barbosa: primero para Willian Arão y luego para el uruguayo Christian Oliva.

El cruce siguió después del partido

La historia no terminó con el pitazo final. Mientras abandonaba Vila Belmiro, Neymar volvió a protagonizar otro intercambio, esta vez con el periodista Ricardinho Martins, a quien calificó de “corneteiro”.

El brasileño fue todavía más directo y agregó: “Aquí frente a las cámaras sos amigo, te estoy vigilando”.

Así, una noche en la que Neymar debía mirar el partido desde afuera terminó teniendo al número 10 como uno de los grandes protagonistas. No convirtió goles ni asistió, pero sí dejó varias frases que rápidamente se instalaron como una de las historias que dejó el primer capítulo entre Santos y Atlético Mineiro.

La serie tendrá su revancha el próximo miércoles en el Mineirão. Santos llegará con el 2-0 a favor y buscará defender la ventaja para meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Y Neymar, si su lesión se lo permite, podría pasar del palco al césped y volver a ser protagonista donde más le gusta: dentro de la cancha.