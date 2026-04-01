La selección de Irán brindó una auténtica exhibición este martes imponiéndose 5 a 0 a Costa Rica en el último de los amistosos que tenía programados para la corriente fecha FIFA. Lo hizo a los ojos de Gianni Infantino presidente del ente rector del fútbol mundial que viajó hasta Turquía para presenciar el duelo.

Pero más allá de disfrutar de una sólida producción del seleccionado asiático, la razón principal de esa presencia fue confirmar su participación en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá; algo que había sido puesto en duda por autoridades de la propia República Islámica tras el inicio de los ataques militares perpetrados en conjunto precisamente por Estados Unidos e Israel sobre su territorio.

“Irán estará en el Mundial y jugará sus partidos de la primera ronda según lo previsto”, dijo Infantino para dar cuenta de las negociaciones exitosas que llevaron a que la Federación acepte incluso disputar sus encuentros en suelo estadounidense cuando había pedido cambiar de sede y hacerlo en México.

“Estamos aquí para eso y estamos encantados porque es un equipo muy pero muy fuerte. Vi al equipo, hablé con los jugadores, con el entrenador, así que todo está bien. Estoy muy contento. Los partidos se jugarán donde determinó el sorteo”, remarcó.

La Selección de Irán tiene programado su debut en el Mundial para el martes 16 de junio, ante Nueva Zelanda en Los Angeles, misma ciudad en la que se medirá a Bélgica el domingo 21. Cerrará su participación en fase de grupos jugando en Seattle, el sábado 27 ante Egipto.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, había sido el encargado de revelar que estaban en negociaciones con FIFA para cambiar a México la sede de sus partidos. De las recientes declaraciones de Gianni Infantino se desprende que fue el ente rector del fútbol el que logró imponer su postura y convencer a los iraníes de hacerlo en las sedes previstas originalmente.