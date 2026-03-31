La Selección Argentina vuelve a presentarse en La Bombonera, pero esta vez el foco no está solo en la pelota. En la previa del amistoso ante Zambia, el nombre de Claudio “Chiqui” Tapia quedó en el centro de la escena por un tema que poco tiene que ver con lo futbolístico: el clima hostil que lo rodea cada vez que aparece en público.

Después de los fuertes insultos que recibió en el último encuentro de la Albiceleste, el presidente de la AFA no quiere exponerse a un nuevo episodio similar. Por eso, según trascendió en las últimas horas, desde su entorno habrían activado un operativo especial para “blindar” su presencia en el estadio.

La versión tomó fuerza tras los dichos del periodista Jonatan Viale, quien aseguró que hubo un pedido concreto al presidente de Boca, Juan Román Riquelme. “Está confirmado el operativo blindaje. Tapia le habría dicho: poneme tu gente en La Bombonera", lanzó, instalando aún más polémica en la previa del partido.

La intención sería clara: evitar que se repitan los cánticos e insultos que ya bajaron desde las tribunas en anteriores presentaciones. No sería la primera vez que se habla de este tipo de situaciones. Incluso, versiones periodísticas indican que en otros encuentros hubo intervenciones para frenar manifestaciones contra el dirigente.

En ese contexto, la presencia de Tapia esta noche no pasará desapercibida. Más allá del rival y del espectáculo dentro de la cancha, todas las miradas apuntarán a lo que ocurra fuera de ella: cómo reacciona el público y si finalmente el “operativo protección” logra contener un clima que viene caldeado.

La Bombonera, escenario de grandes noches de fútbol, también puede convertirse en termómetro del humor popular. Y Tapia lo sabe. Por eso, esta vez, no quiere quedar expuesto.