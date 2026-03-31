Se llevó a cabo en el Centro de Residentes Entrerrianos de Neuquén capital el Torneo Aire Libre Homologatorio Nacional de Tiro con Arco. El mismo fue organizado por el Club Pacífico y tuvo como escenografía las costas del río Limay. Participaron más de ochenta arqueros de diversos puntos de la Patagonia.

El certamen tuvo una importante trascendencia ya que permitió sumar puntos para el ranking nacional. Esto les posibilita a los deportistas de la región poder validar sus marcas sin tener que realizar grandes traslados.

Puntualmente, la competencia otorgó puntos para el ránking 70/70 y 50/50 y contó con la destacada presencia del nativo de Plottier Esteban Silva, poseedor de récords nacionales y de Oriana González quien, al igual que Silva, aspira a representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.