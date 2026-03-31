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Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Disciplina en crecimiento

Torneo nacional de Tiro con Arco reunió a 80 arqueros en Neuquén

El certamen se desarrolló en Neuquén capital y entregó puntos para el ránking argentino. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 18:30
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Torneo Nacional de Tiro con Arco en Neuquén reunió a 80 arqueros

Se llevó a cabo en el Centro de Residentes Entrerrianos de Neuquén capital el Torneo Aire Libre Homologatorio Nacional de Tiro con Arco. El mismo fue organizado por el Club Pacífico y tuvo como escenografía las costas del río Limay. Participaron más de ochenta arqueros de diversos puntos de la Patagonia.

El certamen tuvo una importante trascendencia ya que permitió sumar puntos para el ranking nacional. Esto les posibilita a los deportistas de la región poder validar sus marcas sin tener que realizar grandes traslados.

Puntualmente, la competencia otorgó puntos para el ránking 70/70 y 50/50 y contó con la destacada presencia del nativo de Plottier Esteban Silva, poseedor de récords nacionales y de Oriana González quien, al igual que Silva, aspira a representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Esteban Silva una de los referentes de la actividad en Neuquén

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