Mientras el Estadio Azteca se preparaba para recibir el puntapié inicial del Mundial 2026 y las cámaras apuntaban a las selecciones candidatas, hubo un momento que escapó de la agenda habitual del fútbol y se transformó en uno de los instantes más emotivos de la previa. Desde el escenario montado para la conferencia oficial de la FIFA, Gianni Infantino decidió detenerse unos segundos para hablar de alguien que lleva casi toda una vida contando la historia de los Mundiales.

No se trataba de un entrenador ni de una estrella del presente. Era Enrique Macaya Márquez, el periodista argentino que en Estados Unidos, México y Canadá alcanzará una marca que parece reservada para la ficción: cubrirá su Copa del Mundo número 18.

"Enrique Macaya Márquez, de Argentina, un periodista que este año va a celebrar su Mundial número 18. Empezó a hablar de Mundiales en 1958. Es increíble", expresó Infantino ante los medios presentes, en una frase que rápidamente recorrió el mundo.

La historia de un testigo privilegiado

Cuando Macaya llegó a su primera cobertura mundialista, el fútbol era otro. No existían las redes sociales, las transmisiones satelitales eran una utopía y los relatos viajaban a una velocidad muy distinta a la de hoy. Desde entonces vio pasar generaciones enteras de futbolistas, presenció cambios de formatos, transformaciones tecnológicas y la evolución de un torneo que pasó de reunir a un puñado de selecciones a convertirse en un espectáculo global con 48 participantes.

Desde Suecia 1958 hasta este Mundial 2026, Macaya fue testigo de algunas de las páginas más importantes de la historia del deporte. Vio a Pelé convertirse en leyenda, siguió la consagración de Argentina en 1978, vibró con la obra maestra de Diego Maradona en México 1986 y estuvo presente en la conquista de Lionel Messi en Qatar 2022.

Por eso no sorprendió que el propio presidente de la FIFA eligiera detenerse para reconocer una trayectoria que atraviesa prácticamente toda la historia moderna de los Mundiales.

Un abrazo desde la FIFA

El dirigente suizo no se limitó a mencionar el récord. También le envió un mensaje personal al periodista argentino.

"Querido Enrique... no está con nosotros hoy, pero sí va a estar en el Mundial. Un gran abrazo de parte de todos y seguimos así", expresó Infantino.

La frase provocó sonrisas y aplausos entre los presentes. No era para menos. En una conferencia atravesada por temas políticos, candidaturas al título y cuestiones organizativas, el reconocimiento a Macaya funcionó como un homenaje a quienes cuentan el fútbol desde afuera de la cancha.

El hombre que sigue contando Mundiales

A sus más de nueve décadas de vida, Macaya volverá a recorrer estadios, conferencias y zonas mixtas. Lo hará como lo viene haciendo desde hace casi 70 años: con la libreta abierta y la curiosidad intacta.

Cuando comience a rodar la pelota en Norteamérica, habrá futbolistas que disputarán su primer Mundial y otros que sueñan con levantar la copa. Pero también estará Macaya, el periodista que lleva 18 Mundiales narrando cómo se escribe la historia y que, una vez más, será testigo privilegiado de una nueva página del fútbol.