Si bien faltan meses, ya se conoce que Gianni Infantino tendrá competencia en las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. El organismo confirmó que recibió tres candidaturas para los comicios del 18 de marzo de 2027, que se realizarán en Rabat, Marruecos: además del actual mandatario, se postularon el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. Será la primera vez desde 2016 que el suizo, que va por su cuarto mandato, enfrente rivales en una elección por la conducción del fútbol mundial.

Las postulaciones fueron presentadas por las federaciones miembro y ahora serán evaluadas por la comisión electoral de la FIFA, que deberá determinar si los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos. La candidatura de Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, había sido confirmada a principios de semana, mientras que ayer Tashima dio la confirmación definitiva de que participará en los comicios luego de su lanzamiento hace algunas semanas.

Los candidatos que competirán con Infantino

Diallo es el presidente de la FFF desde 2023 y cuenta con el respaldo de la UEFA, que nuclea a 55 asociaciones nacionales. Luego de lo que fue la controvertida decisión de perdonar de oficio una tarjeta roja a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, tras la intercesión de Donald Trump, el dirigente francés encabezó los cuestionamientos en varios aspectos de la gestión de Infantino y propone una conducción con mayor participación de las federaciones.

El otro postulante es Kohzo Tashima, dirigente japonés de 68 años, presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA desde 2015. Antes de dedicarse a la gestión, fue futbolista y entrenador. Su candidatura fue presentada en el día de ayer por la federación de su país y expresó que apunta a "una gestión más transparente en la FIFA".

Diallo y Tashima competirán contra Infantino en las elecciones de la FIFA.

Cuándo serán las elecciones de la FIFA

La votación se realizará el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA, en Rabat, Marruecos. Las 211 federaciones miembro tendrán derecho a un voto cada una y el ganador será quien consiga la mayoría necesaria para asumir la presidencia. Tras su llegada al cargo en febrero de 2016 luego de suceder a Joseph Blatter, Infantino fue reelegido en 2019 y 2023, sin oposición. Ahora buscará extender su mandato, en una elección con dos dirigentes que intentarán disputarle la conducción del fútbol mundial. La última vez que un presidente de FIFA perdió su puesto en los comicios fue en 1974.