La increíble historia entre Valentín Scarsini, más conocido como Scarso, y Tim Payne suma un nuevo capítulo que mantiene atrapados a miles de usuarios alrededor del mundo. Después de impulsar una campaña viral que llevó al futbolista de Nueva Zelanda a multiplicar de manera exponencial su popularidad en redes sociales, el influencer argentino está a punto de concretar el encuentro que todos esperaban.

El creador de contenido viajó hasta Estados Unidos con un objetivo muy claro: ver jugar al defensor neozelandés en vivo. La oportunidad llegó con el amistoso entre Nueva Zelanda y Haití, un partido que terminó con una dura derrota para el seleccionado oceánico por 4 a 0, aunque para Scarso el resultado quedó completamente en segundo plano.

A través de sus redes sociales, el influencer fue compartiendo cada detalle de la experiencia. Desde su llegada al estadio hasta los minutos previos al encuentro, mostró la expectativa que sentía por observar a Tim Payne en acción. “Vinimos a ver a Tim Payne”, expresó en uno de los videos que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Dentro del campo de juego, la noche no fue sencilla para el lateral. Tim Payne arrancó como titular, pero solo disputó la primera mitad antes de ser reemplazado durante el entretiempo. La decisión sorprendió a Scarso, quien siguió el partido con la intensidad de un verdadero fanático.

“Estamos al lado. Estuve rodeado de haitianos durante todo el partido. A Tim lo están puteando todos, pero yo lo banco. Vamos, Tim”, comentó entre risas mientras registraba el clima que se vivía en las tribunas. Su apoyo incondicional volvió a generar cientos de reacciones en las redes.

Cuando confirmó que el defensor no regresaría para disputar el segundo tiempo, el influencer no ocultó su frustración. “No me lo pueden sacar”, lanzó, en una frase que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios que siguen esta historia desde sus inicios.

Más allá de su respaldo permanente, Scarso también analizó el rendimiento de Nueva Zelanda y consideró que el equipo fue ampliamente superado desde lo físico por Haití. “Lo superaron físicamente. Tiene que mejorar de cara al Mundial”, señaló sobre el desempeño de Tim Payne y sus compañeros.

Sin embargo, la noticia más importante llegó después del encuentro. Fue el propio Valentín Scarsini quien confirmó que finalmente conocerá al jugador que ayudó a convertir en un fenómeno global. “Mañana por hoy conocemos a Tim Payne”, anunció con entusiasmo. De esta manera, se concretará el esperado cara a cara entre el futbolista que pasó de tener menos de cinco mil seguidores a superar los cuatro millones en Instagram y el influencer argentino que lo transformó en una de las historias virales más sorprendentes de la previa del Mundial 2026.