Tim Payne pasó de ser un futbolista casi desconocido fuera de Nueva Zelanda a convertirse en uno de los nombres más buscados de la previa mundialista. En pocos días, el defensor superó los 4 millones de seguidores en Instagram y su vida pública cambió a una velocidad imposible de imaginar.

El origen de esa revolución estuvo en una campaña impulsada por Valen Scarsini. El influencer argentino se propuso encontrar al jugador con menos impacto en redes entre los mundialistas y dio con Tim Payne, que hasta ese momento tenía cerca de 4 mil seguidores. La consigna fue simple: seguirlo masivamente.

La respuesta del público argentino desbordó cualquier cálculo. En menos de 24 horas, el lateral de Nueva Zelanda ya había sumado cientos de miles de nuevos seguidores, y el fenómeno empezó a crecer fuera del fútbol. De pronto, usuarios de distintos países querían saber quién era ese jugador que se había transformado en ídolo virtual sin haberlo buscado.

La ola llegó también a figuras e instituciones de peso. FIFA le dedicó una publicación especial en su cuenta oficial, los All Blacks se sumaron con un mensaje de apoyo y Ca7riel compuso una canción inspirada en él. Incluso la esposa del futbolista se viralizó al aparecer manejando y cantando el tema con entusiasmo.

Ese cambio de exposición también tuvo un impacto comercial inmediato. Tim Payne pasó de tener un perfil bajo en el mercado publicitario a quedar bajo la mirada de agencias y marcas interesadas en aprovechar su inesperada popularidad. Sus redes, que hasta hace poco eran casi personales, se transformaron en una plataforma de enorme alcance.

El furor alcanzó otro terreno muy mundialista: las figuritas. La imagen oficial del defensor dejó de ser una más dentro del álbum y empezó a ser buscada con insistencia por coleccionistas argentinos, que la convirtieron en una pieza deseada. Lo que antes podía pasar inadvertido ahora se volvió parte de una fiebre colectiva.

Mientras se prepara para competir con Nueva Zelanda, Tim Payne vive una realidad paralela impulsada por las redes y por el público argentino. El amistoso ante Haití en el estadio de Inter Miami, anunciado para el 2 de junio, promete sumar otro capítulo a esta historia: el día en que un futbolista de bajo perfil salió a la cancha convertido en fenómeno global.