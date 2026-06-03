A ocho días del inicio del Mundial 2026, la preocupación en la Selección Argentina va en aumento por la chance de que Nico Paz pueda perderse la Copa del Mundo. El volante del Como arrastra una lesión de rodilla por un golpe desde hace más de 20 días y todavía no está al 100%, por lo que la incertidumbre en torno a su presencia avanza. En caso de no responder a las exigencias físicas, su reemplazante en la cita mundialista será Emiliano Buendía.

La lesión de Paz se da por un choque con otro argentino, Nicolás Valentini, en un encuentro de Serie A entre el Como y el Hellas Verona. El impacto le produjo una pequeña lesión ósea en el borde de la rodilla que le impide trabajar con normalidad. Se esperaba que en estos días ya trabaje a la par, pero al no evolucionar como se esperaba las alarmas se encendieron para Lionel Scaloni y compañía. Según el periodista Gastón Edul, el jugador realiza un tratamiento especial con el objetivo de no bajarse de su primer Mundial, pero estos días serán clave para la decisión.

Hay otro factor importante que pasa por debajo del radar y es el Real Madrid. El Merengue tendría todo acordado para ejecutar la recompra de Paz, algo que se anunciaría luego de las elecciones en el club del próximo 7 de junio si Florentino Pérez se impone de nuevo. Siendo así, el elenco español, de donde el volante es canterano, estaría ejerciendo cierta presión para que el futbolista "no arriesgue" una lesión mayor yendo al Mundial. Situación insólita, sí, pero que la Casa Blanca ya experimentó: en Rusia 2018 anunciaron a Julen Lopetegui como su próximo DT cuando éste estaba en plenas funciones con la selección de España. Estará también en el juvenil plantárseles o no.

Llamado a Buendía, por las dudas

El cuerpo técnico de la Scaloneta ya tomó la debidas precauciones del caso y le avisó al marplatense que no se vaya de vacaciones, a la espera de ver cómo responde Paz en los próximos días. El jugador del Aston Villa es número puesto para tomar ese lugar en caso de que el surgido en la cantera del Real Madrid no pueda integrar la lista definitiva. Otro caso que no está asegurado es el de Gonzalo Montiel, motivo por el que viajaron Nicolás Capaldo y Agustín Giay, que tendrán minutos en los amistosos ante Honduras e Islandia y, si Cachete no se recupera bien de su desgarro, su lugar será para uno de los dos.