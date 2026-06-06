Inglaterra cerró una nueva jornada de preparación con una victoria que reafirma su condición de candidata para el Mundial 2026. En el Raymond James Stadium de Tampa, el equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó a Nueva Zelanda en un amistoso internacional que le permitió seguir ajustando detalles y sumar confianza a pocos días del inicio de la máxima cita del fútbol. Ante un rival ordenado y combativo, los europeos hicieron valer su mayor jerarquía y terminaron quedándose con el triunfo.

Durante gran parte de la primera mitad, los All Whites lograron sostener el empate gracias a una actuación disciplinada en defensa y a un planteo que dificultó los avances ingleses. Sin embargo, cuando el descanso parecía llegar con el marcador en blanco, apareció Harry Kane para romper la resistencia neozelandesa y darle tranquilidad a los Tres Leones.

El capitán inglés volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras de su selección. Con olfato goleador y presencia en el área, encontró el espacio necesario para marcar el tanto que destrabó un encuentro que se había presentado más complicado de lo esperado para los europeos.

Ya en el complemento, Inglaterra manejó los tiempos del partido, controló la posesión de la pelota y aprovechó la profundidad de su plantel para mover piezas y probar variantes. Thomas Tuchel repartió minutos entre varios futbolistas con la intención de llegar con todos sus jugadores en ritmo competitivo al debut mundialista.

Nueva Zelanda, por su parte, dejó una imagen positiva pese a la derrota. El conjunto oceánico mostró orden, compromiso táctico y momentos de buen fútbol ante una de las selecciones más poderosas del planeta. Los All Whites continúan sumando experiencia internacional de cara a un Mundial en el que buscarán dar pelea dentro de un grupo exigente.

Para Inglaterra, el resultado representa otro paso adelante en su preparación. Con figuras como Jude Bellingham, Marcus Rashford, Ollie Watkins y Harry Kane, los Tres Leones siguen afinando su funcionamiento con el objetivo de llegar en plenitud a una Copa del Mundo en la que buscarán volver a ser protagonistas y pelear por el título.