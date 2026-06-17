Se abre el Grupo L del Mundial 2026 con un partido muy prometedor: Inglaterra le gana 3-2 a Croacia en un partidazo en el Dallas Stadium en un duelo entre dos seleccionados protagonistas en las citas mundialistas. Los Three Lions se adelantaron tres veces, primero con dos goles de Harry Kane y luego Jude Bellingham puso el tercero que rompió la igualdad restablecida primero por Martin Baturina y luego por el gol de Petar Musa. El encuentro es televisado por DSports, Telefé y Disney+.

Inglaterra 3-2 Croacia, los goles

La primera emoción del partido tuvo algunas cosas poco habituales. Primero, el penal lo cometió Modrić, que no vio a Noni Madueke y terminó golpéandolo en el intento de rechazar la pelota. Luego, Kane se hizo cargo pero Livaković le atajó el disparo. Sin embargo, el árbitro Clément Turpin, ayudado por el VAR, sancionó una invasión de zona. En la revancha del tiro penal, el goleador inglés no falló y puso el 1-0.

En un duelo parejo, pero que parecía más controlado por Inglaterra, los croatas se plantaron mejor después de la pausa de hidratación y sacudieron el partido. Petar Sučić recibió en el área, enganchó y vio justo detrás de él a Baturina, que luego de recibir sacó un tremendo remate colocado al segundo palo que fue imposible para Jordan Pickford.

Sin embargo, los Three Lions se recuperaron y acudieron a la pelota parada, y a su '9' muy encendido, para volver a ponerse arriba. Un córner perfecto de Declan Rice al palo lejano encontró el anticipo de Kane, que vino desde atrás sin marca y la colocó con precisión en el segundo palo estableciendo el 2-1.

Pero justo antes del descanso, Croacia nuevamente dio gala de su mentalidad para llegar al 2-2. Luego de un buen movimiento de pelota, Ivan Perišić se desmarcó tras un centro al área y asistió con un gran pase de cabeza a Musa, quien apareció por detrás de la defensa para conectar una volea dentro del área que devolvió la paridad en el resultado.

Ya en el complemento se vio decididamente mejor a Inglaterra, que volvió a ponerse en ventaja tan sólo a dos minutos transcurridos de esa etapa final. Bellingham capturó una pelota suelta por derecha y aprovechó una desatención defensiva para irse de cara al arco y, con un tiro cruzado al segundo palo, poner el 3-2 para los británicos.

Inglaterra pudo ampliar, pero chocó con Livaković

Luego del 3-2, se vio a un elenco británico estableciendo condiciones, lo que lo acercó a un cuarto tanto que fue evitado en más de una ocasión por el arquero croata, que se transformó en figura. Primero, le tapó un tiro lejano a Bellingham, pero eso fue solamente el principio. Más tarde, Rice probó de lejos al segundo palo y el guardameta se lució otra vez para sacarla al córner.

En lo que ya fue un dominio claro de Inglaterra, nuevamente Livaković se hizo gigante en una increíble secuencia donde respondió tres veces en la misma jugada y evitó lo que parecía un gol seguro para los Three Lions ante el cabezazo de Nico O'Reilly y luego en el rebote frente a Ezri Konsa. Minutos más tarde, el arquero de los Vatreni apareció una vez más para negarle el hat-trick a Kane con una gran estirada ante el remate cruzado del '9'.

Formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice. Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol; Josip Stanišić, Luka Modrić, Martin Baturina, Ivan Perišić; Petar Sučić, Mario Pašalić y Petar Musa. DT: Zlatko Dalić.

TV: DSports, Telefé y Disney+.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

VAR: Sandra Ramírez (México).

Estadio: Dallas Stadium.

La previa

El equipo de Thomas Tuchel inicia su camino mundialista luego de que el DT confirmara una lista con varias bajas de peso como Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Phil Foden. Capitaneado por el goleador Harry Kane (Bayern Múnich), y acompañado por Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka y Declan Rice (Arsenal), el gran objetivo de Inglaterra es dar el golpe y pelear finalmente por su segundo título.

Inglaterra llega con un equipo marcado por la Premier League

El cotejo tiene un significado especial para los ingleses, que en Rusia 2018 se vieron privados de llegar a la final por los croatas. En una dramática semifinal, los Three Lions empezaron ganando pero terminaron eliminados por los balcánicos, que dieron vuelta la historia en tiempo suplementario por 2-1 para hacerse camino al duelo definitorio.

Mandžukić le dio el pase a la final a Croacia ante Inglaterra en el último duelo mundialista entre ambos.

Por otro lado estará Croacia, que viene de hacer dos grandes presentaciones en Rusia y Qatar, quedando subcampeones y terceros respectivamente. En pleno recambio y con la despedida de una generación dorada encabezada por su capitán Modrić, quien jugará su quinto mundial, los Vatreni pretenden una nueva actuación destacada. Además del histórico volante multicampeón con Real Madrid, actualmente en el Milan, otros líderes del plantel son Ivan Perišić y Andrej Kramarić en su última cita, más la presencia clave de Joško Gvardiol y Mateo Kovačić (Manchester City).