En el Boston Stadium, Inglaterra y Ghana se ven las caras por la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Ambos seleccionados lograron el triunfo en el debut, y un buen resultado los dejará en 16avos.

EL elenco de Thomas Tuchel mostró una gran versión en el debut ante Croacia, donde se impuso por 4-2 y sacó rótulo de candidato, aunque si DT le bajó el perfil y puso a España como el máximo candidato.

Para este juego ante los africanos, destacó la velocidad del rival, y el trabajo que realiza son la pelota. “Son muy peligrosos en contraataque, debemos mejorar el orden defensivo” agregando además que "no les importa si no tienen la pelota".

Además, Tucher cargó contra la Pausa de hidratación, uno de los cambios que se hizo para este mundial y que aún no termina de convencer "Creo que eso interrumpe y altera ‌la identidad del partido, mucho más de lo ⁠que pensaba".

Por su parte el seleccionado Ghanés llega luego de un agónico triunfo ante Panamá por 1-0, que lo dejó bien perfilando pensando en la clasificación. Carlos Queiroz sostuvo que es el "tipo de partido más fácil de jugar", ya que sus jugadores no necesitan motivación adiciona.

"Sabemos que ellos tienen los tres leones en la camiseta, pero nosotros venimos de Ghana y tenemos 33 millones de leones para luchar por este partido", agregando además que "Garantizo que el partido quedará en los recuerdos y corazones de la gente".

Probables formaciones:

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey; Kamalden Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku, Antoine Semenyo y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido:

Hora: 17.00

TV: Telefe y DSports

Árbitro: Said Martínez

Estadio: Boston Stadium