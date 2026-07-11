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Alerta en Miami

Inglaterra y Noruega juegan contra un rival inesperado: el calor extremo amenaza con alterar los cuartos de final

Con una sensación térmica cercana a los 40 grados y una alerta por calor extremo en Miami, la FIFA sigue de cerca una situación que agrega tensión a una tarde que promete ser explosiva.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 11 de julio de 2026 a las 16:48
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El Hard Rock Stadium de Miami será escenario de un duelo de alto voltaje, aunque el calor extremo podría convertirse en el principal protagonista de la jornada.

La cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados de los cuartos de final ya está en marcha. Inglaterra y Noruega tienen todo listo para enfrentarse este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, pero en las horas previas apareció un protagonista inesperado que amenaza con robarse la escena: el calor.

Mientras los hinchas comienzan a llenar las tribunas y los seleccionados ultiman detalles para salir a la cancha, la preocupación crece por las extremas condiciones climáticas que afectan al sur de Florida. Las previsiones indican que la sensación térmica podría rozar los 40 grados e incluso superar esa cifra durante buena parte de la tarde.

La situación no pasó inadvertida para las autoridades locales, que emitieron una alerta por calor extremo y recomendaron a residentes y turistas mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y reducir las actividades al aire libre en las horas más críticas.

En este contexto, todas las miradas apuntan a la FIFA. El organismo mantiene bajo observación las condiciones meteorológicas y no se descarta que pueda retrasar el inicio del encuentro si considera que existe un riesgo para futbolistas, árbitros, trabajadores y espectadores.

No sería la primera vez que un partido de este Mundial sufre modificaciones por cuestiones climáticas. A lo largo del torneo ya hubo varios encuentros afectados por tormentas eléctricas, aunque ahora el desafío es completamente distinto: combatir un calor sofocante que podría convertirse en un factor decisivo dentro y fuera del campo de juego.

Para Inglaterra, además, no sería una novedad esperar más de la cuenta. En los octavos de final frente a México, el conjunto británico debió permanecer en los vestuarios durante una hora extra debido a una tormenta que azotó el Estadio Azteca antes del inicio del partido.

Mientras tanto, Noruega tampoco pierde de vista el pronóstico. El desgaste físico, la hidratación y la administración de esfuerzos serán aspectos fundamentales en un duelo donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Porque en Miami no sólo estará en juego un boleto a las semifinales. Antes de que ruede la pelota, Inglaterra y Noruega deberán superar una prueba tan exigente como inesperada: sobrevivir al calor abrasador de Florida.

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