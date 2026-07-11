La cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados de los cuartos de final ya está en marcha. Inglaterra y Noruega tienen todo listo para enfrentarse este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, pero en las horas previas apareció un protagonista inesperado que amenaza con robarse la escena: el calor.

Mientras los hinchas comienzan a llenar las tribunas y los seleccionados ultiman detalles para salir a la cancha, la preocupación crece por las extremas condiciones climáticas que afectan al sur de Florida. Las previsiones indican que la sensación térmica podría rozar los 40 grados e incluso superar esa cifra durante buena parte de la tarde.

La situación no pasó inadvertida para las autoridades locales, que emitieron una alerta por calor extremo y recomendaron a residentes y turistas mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y reducir las actividades al aire libre en las horas más críticas.

En este contexto, todas las miradas apuntan a la FIFA. El organismo mantiene bajo observación las condiciones meteorológicas y no se descarta que pueda retrasar el inicio del encuentro si considera que existe un riesgo para futbolistas, árbitros, trabajadores y espectadores.

No sería la primera vez que un partido de este Mundial sufre modificaciones por cuestiones climáticas. A lo largo del torneo ya hubo varios encuentros afectados por tormentas eléctricas, aunque ahora el desafío es completamente distinto: combatir un calor sofocante que podría convertirse en un factor decisivo dentro y fuera del campo de juego.

Para Inglaterra, además, no sería una novedad esperar más de la cuenta. En los octavos de final frente a México, el conjunto británico debió permanecer en los vestuarios durante una hora extra debido a una tormenta que azotó el Estadio Azteca antes del inicio del partido.

Mientras tanto, Noruega tampoco pierde de vista el pronóstico. El desgaste físico, la hidratación y la administración de esfuerzos serán aspectos fundamentales en un duelo donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Porque en Miami no sólo estará en juego un boleto a las semifinales. Antes de que ruede la pelota, Inglaterra y Noruega deberán superar una prueba tan exigente como inesperada: sobrevivir al calor abrasador de Florida.