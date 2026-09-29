Inglaterra necesitaba una reacción y la consiguió en Praga. Después de la derrota ante España en Wembley, el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel se impuso 2-0 ante República Checa por la UEFA Nations League y sumó su primera victoria en el torneo, en un partido que cambió por completo a partir de una expulsión en el primer tiempo.

Sin Jude Bellingham, que comenzó el encuentro en el banco, Inglaterra tuvo dificultades para encontrar espacios durante buena parte de la primera mitad. República Checa, pese a sus propias limitaciones, logró incomodar al conjunto inglés y hasta tuvo alguna posibilidad para ponerse en ventaja.

El partido, sin embargo, quedó condicionado a los 25 minutos. Pavel Sulc recibió la tarjeta roja directa después de una dura entrada sobre Elliot Anderson. La decisión inicialmente no había sido tomada por el árbitro, pero el VAR intervino y modificó la sanción, dejando al conjunto checo con diez jugadores durante más de una hora.

Aun con superioridad numérica, Inglaterra no encontró inmediatamente los caminos para romper el empate. Anthony Gordon fue el futbolista más desequilibrante del ataque visitante y el encargado de generar las mejores situaciones. En el cierre del primer tiempo, Harry Kane también tuvo su oportunidad, pero el arquero Matej Kovar respondió con una gran atajada.

El panorama cambió apenas comenzó la segunda mitad. Trent Alexander-Arnold recuperó una pelota en el inicio de una jugada de República Checa y metió un centro preciso al área. Gordon apareció en el lugar indicado y definió para poner el 1-0.

Con la ventaja, Inglaterra encontró más espacios y comenzó a jugar con mayor tranquilidad. República Checa tuvo que adelantarse en busca del empate y dejó huecos que los ingleses aprovecharon para generar varias ocasiones. Lewis Hall y Kane estuvieron cerca de ampliar la diferencia, mientras Kovar se convertía en una de las razones por las que su equipo seguía con vida.

Hasta que apareció el goleador histórico de Inglaterra. Harry Kane aprovechó una pelota que Lewis Hall no pudo controlar dentro del área y sacó un remate cruzado para establecer el 2-0 definitivo.

Con ese tanto, Kane alcanzó los 87 goles en 123 partidos con la selección inglesa y volvió a dejar su sello en una noche en la que Inglaterra necesitaba recuperar confianza.

República Checa todavía tuvo alguna oportunidad para descontar, pero Jordan Pickford no estuvo demasiado exigido y el conjunto local careció de continuidad para poner en riesgo el resultado. Del otro lado, Kovar volvió a intervenir para evitar que la diferencia fuera todavía mayor.

Inglaterra consiguió así su primer triunfo en la Nations League y dejó atrás el golpe sufrido ante España. Ahora tendrá otro desafío de peso: visitará al seleccionado español el sábado, en un duelo que volverá a poner a prueba la recuperación de los dirigidos por Tuchel.