Después de un estreno poco feliz, Italia le ganó 4-1 a Turquía como visitante por la segunda jornada de la UEFA Nations League, y consiguió así su primer triunfo en el segundo ciclo de Roberto Mancini al frente de la Azzurra. Con tantos de Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode y Pío Esposito, la Nazionale construyó un gran triunfo en el Timsah Arena de Bursa para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A1.

Turquía 1-4 Italia, los goles

La ventaja llegó rápido para la Azzurra, y desde un córner. La pelota cruzó el área luego de un mal despeje de la defensa turca y le cayó a Bastoni que de zurda y tirándose al suelo remató y puso el 1-0.

La ventaja italiana se amplió mediante una gran jugada colectiva. Nicolò Fagioli la filtró después de una buena serie de toques entre los medios, le quedó a Giacomo Raspadori y éste abrió para la llegada de Kayode, que remató, generó el rebote del arquero Altay Bayindir y, en el mismo, la empujó a la red Frattesi.

En un primer tiempo donde quedó plasmada una gran superioridad, Italia fue también contundente y se puso 3-0. En una jugada que nuevamente terminó por su sector, la recibió Espósito, se dio vuelta y habilitó la llegada de Kayode, que esta vez definió a colocar sobre el primer palo para ampliar la diferencia.

El intento de reacción de una Turquía que se fue bajo una silbatina ensordecedora al descanso apareció al minuto de juego del complemento. Oğuz Aydin fue a buscar un pelotazo que cruzó el área y metió un centro rasante para la llegada de Baris Alper Yilmaz, que la empujó con el arco vacío aprovechando una salida a cortar dudosa de Gianluigi Donnarumma.

Sin embargo, aquel gol no representó ninguna preocupación para una Azzurra que terminó liquidando el partido apenas cuatro minutos más tarde. Recibió por el medio Sandro Tonali y sacó un disparo a colocar que salió rebotado después de dar en el palo. Espósito, más atento que la defensa turca, se tiró en paloma y estableció el 4-1 final.

Victoria fundamental para una Italia golpeada, que integra un Grupo A1 para nada fácil y suma sus primeros tres puntos luego de lo que fue la caída en el debut ante Bélgica. Ahora, la gran prueba de la Nazionale será nada menos que ante Francia de visitante, su próximo desafío en esta UEFA Nations League.