Quedan 19 días para que la Selección haga su debut en Kansas contra Argelia y Lionel Scaloni le puso fin al misterio. El DT dio a conocer la nómina de 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo 2026.

Nueve debutantes y 17 campeones

Son 9 los nombres de la llamada renovación que finalmente se terminaron concretando: el arquero Juan Musso, los defensores Facundo Medina y Leonardo Balerdi; los mediocampista Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y el delantero Juan López.

Los 17 restantes serán conocidos del ciclo exitoso que tuvo su punto culminante en Qatar 2022, una nómina que incluye a los arqueros Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. Los defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha, vuelven: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández. Y en la ofensiva repetirán presencia Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

El sexto Mundial de Messi

Mucho se especuló con la continuidad del capitán argentino en la Selección tras levantar la Copa hace cuatro años.

Messi se fue a Estados Unidos, jugó en la MLS con Inter Miami y finalmente se confirmó que disputará su sexto Mundial consecutivo.

Lionel Messi, campeón del mundo en 2022, disputará su sexto Mundial consecutivo.

Hombre récord en la historia del fútbol, el 10 debutó en Alemania 2006 bajo las órdenes de José Pekerman, siguió en 2010 con Diego Maradona en Sudáfrica, en el 2014 se desempeñó con Argentina en Brasil con la conducción de Alejandro Sabella, luego en Rusia 2018 con Jorge Sampaoli y el inolvidable 2022 con Scaloni en Qatar.

No será el único con esos números estadísticos en cuanto a participación ya que por el lado de Portugal lo igualará Cristian Ronaldo y Guillermo Memo Ochoa con la Selección de México que irá por el mismo hito.