El rugby argentino tendrá este fin de semana una de sus grandes citas de cierre de temporada. Se trata del tradicional Seven de la República Copa Imperial 2026, que reunirá a seleccionados de distintas uniones del país en las ramas masculina y femenina, y que le da cierre a la temporada nacional del rúgby nacional

La competencia se desarrollará en Paraná, Entre Ríos, y tendrá como escenarios las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE), en su predio El Plumazo, y el Paraná Rowing Club, en La Tortuguita. La edición masculina será la número 42, mientras que el certamen femenino alcanzará su décima presentación. Una de las novedades de este año será que ambas ramas compartirán las dos sedes, favoreciendo la integración y visibilidad del rugby femenino.

El seleccionado masculino de Alto Valle integrará la Zona 3 de la Zona Campeonato, donde tendrá tres compromisos exigentes. Su debut será este sábado frente a Rosario, mientras que posteriormente se medirá con Cordobesa y Santiagueña.Todos los encuentros de la Zona Campeonato masculina se disputarán en El Plumazo, predio del Club Atlético Estudiantes.

Por su parte, el equipo femenino también tendrá un importante desafío en la Zona Campeonato, donde compartirá el grupo 2 con Tucumán, Córdoba y Misiones. El conjunto regional tendrá tres presentaciones durante la jornada del sábado, buscando avanzar a las instancias decisivas del domingo.

La actividad continuará el domingo 29 de noviembre, cuando se disputen las semifinales y los encuentros por las distintas posiciones. En el masculino, los equipos buscarán meterse en las semifinales de las copas Oro, Plata y Bronce, de acuerdo con su ubicación en la fase de grupos. En el femenino, los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales por el título, mientras que los restantes disputarán los cruces por las posiciones del quinto al octavo lugar.

De esta manera, Alto Valle tendrá representación en las dos ramas del Seven de la República, en un fin de semana que marcará el cierre del calendario nacional de rugby y reunirá a los principales seleccionados del país.