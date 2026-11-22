La pasión por Boca puede llevar a sus hinchas a recorrer miles de kilómetros para acompañar al equipo, pero la historia de un simpatizante que llegó a Colombia para presenciar la final de la Copa Sudamericana generó una repercusión inesperada. En una entrevista realizada en la previa del partido ante Atlético Mineiro, el joven confesó que utilizó 2.000 dólares de la jubilación de su abuela para financiar el viaje.

El protagonista, oriundo de Misiones, contó sin demasiados rodeos cómo consiguió el dinero y, sobre todo, cómo hizo para ocultarle a la mujer que había utilizado esos fondos. Según explicó, él era quien administraba la jubilación de su abuela y durante dos meses le aseguró que no había podido cobrar por un supuesto inconveniente relacionado con el Estado.

“Yo administro la jubilación de mi abuela y hubo dos meses que le dije que por algo del Estado, de la Asignación, no pudo cobrar y me vine a ver a Boca”, relató ante las cámaras.

La respuesta que dejó todavía más sorprendido al periodista llegó cuando le preguntaron cuánto dinero había utilizado. “2.000 dólares”, contestó el hincha, antes de justificar su decisión con una frase que terminó de convertir la entrevista en un fenómeno viral: “No se va a enterar, ya que total fue algo que pasó del Gobierno, del Estado”.

El saludo a Marta que se volvió viral

La entrevista tuvo un cierre tan insólito como el resto de la confesión. Antes de despedirlo, el periodista le pidió que le enviara un saludo a su abuela. El joven aprovechó el momento y, entre risas, dejó un mensaje que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

“Un saludo. Espero que no lo vea. Chau, Marta. Espero que no lo veas”, expresó, mientras intentaba mantener en secreto una historia que ya había quedado expuesta frente a las cámaras.

La escena provocó una fuerte repercusión entre los usuarios, que compartieron el fragmento y reaccionaron ante la particular explicación del simpatizante. La confesión dejó una mezcla de incredulidad, humor y cuestionamientos por la utilización del dinero que estaba destinado a su abuela.

Una final que movilizó a los hinchas de Boca

La historia ocurrió en Barranquilla, Colombia, donde Boca se preparaba para enfrentar a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la final de la Copa Sudamericana.

Mientras miles de simpatizantes xeneizes viajaron para acompañar al equipo en una definición internacional, la confesión de este hincha terminó robándose parte de la atención en la previa. Su objetivo era estar presente en una noche decisiva para Boca, pero el viaje quedó asociado a una historia familiar que difícilmente pase inadvertida para Marta.

Por ahora, la gran incógnita es si la abuela llegará a enterarse de lo ocurrido. El propio protagonista hizo todo lo posible para que no sucediera, aunque su pedido frente a las cámaras terminó teniendo el efecto contrario.