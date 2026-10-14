En una noche caliente en La Bombonera, donde Vasco Da Gama terminó llevándose los tres puntos ante Boca, la situación particular que modificó el partido en el segundo tiempo fue la insólita expulsión de Andrés Gómez en el conjunto brasileño. El colombiano se ganó dos amonestaciones en apenas segundos por parte del chileno Piero Maza.

A los 64 minutos de partido y ya con el Cruzmaltino ganando por 1-0, el colombiano protagonizó una acción que terminó costándole la roja: primero fue amonestado por obstaculizar un tiro libre que Santiago Ascacibar buscó jugar rápido y ahí fue amonestado. El problema fue lo que vino después: Gómez tuvo un encontronazo con un Maza que se enfureció ante un leve contacto del jugador y, muy celoso del reglamento, le sacó la segunda amarilla inmediata.

La acción despertó todo tipo de reclamos de los jugadores de Vasco Da Gama, que no podían creer la decisión del chileno. La secuencia siguió con un Gómez fuera de sí que se rehusaba a dejar el campo de juego y le pedía al encargado de impartir justicia que fuera a ver al VAR para revocar su decisión. Tras esta roja, el conjunto brasileño terminó resistiendo durante varios minutos los embates de Boca en su propio campo, aunque la falta de puntería del local hizo que los cariocas terminaran llevándose la victoria. Eso sí, uno de sus atacantes, autor de la asistencia del 1-0, no estará presente.